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Medved jurnuo ka šestoro ljudi, a Srećko potrčao za njim: Vatrogasac spriječio tragediju na Tari

Medved jurnuo ka šestoro ljudi, a Srećko potrčao za njim: Vatrogasac spriječio tragediju na Tari

Autor Haris Krhalić
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Medvjed je potrčao prema edukativnom parku na Mitrovcu na Tari, gdje se nalazilo šestoro ljudi.

Medvjed potrčao prema ljudima na Tari: Vatrogasac ga pratio kroz šumu Izvor: Henk Bogaard/Shutterstock

Medvjed je potrčao prema ulazu u edukativni park "Sovina učionica" na Mitrovcu na Tari, gdje se u tom trenutku nalazilo šestoro ljudi, ali je brza reakcija vatrogasca Srećka Bogdanovića spriječila da im se životinja približi.

Bogdanović je primijetio opasnost i, umjesto da se povuče, potrčao kroz šumu za medvjedom kako bi ga spriječio da izađe na stazu koja vodi prema ljudima.

"Medvjed je krenuo pravo prema ulazu, a unutra je bilo šestoro ljudi. Srećko se nijednog trenutka nije dvoumio. Potrčao je kroz šumu za njim kako bi ga spriječio da izađe na stazu. Sve se dogodilo veoma brzo, a njegova reakcija je bila nevjerovatna", ispričao je jedan od očevidaca za Rinu.

Zahvaljujući njegovoj brzoj reakciji, medvjed nije ušao u prostor edukativnog parka, a šest osoba koje su se tamo nalazile ostalo je bezbjedno.

Bogdanović je svojim postupkom, rizikujući sopstvenu bezbjednost, spriječio da se životinja približi ljudima i potencijalno ugrozi njihovu bezbjednost.

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