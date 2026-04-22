Tragedija na Tari: Državljanka Austrije poginula nakon prevrtanja kajaka

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
Državljanka Austrije poginula je prilikom prevrtanja kajaka u kojem se sa svojom ekipom spuštala rijekom Tarom na području opštine Foča, rečeno je Srni u Policijskoj upravi Foča.

Iz policije su naveli da je tijelo austrijske državljanke pronađeno juče u 12.40 časova na desnoj obali rijeke, na lokalitetu Milutinov kamen.

Policijskoj upravi Foča je u ponedjeljak, 20. aprila, u 22.10 časova prijavljeno je da se na Tari prevrnuo kajak i da se državljanki Austrije H.G. koja je bila u njemu gubi svaki trag, nakon čega je policija počela da pretrežuje teren.

Nakon pronalaska stradale, o svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog tužilaštva Trebinje, a uviđaj su obavili pripadnici Policijske uprave Foča.

Na teren je izašao i mrtvozornik koji je konstatovao smrt, a obdukcija će biti obavljena u nedjelju, 26. aprila, u Univerzitetskoj bolnici Foča, navode iz Policijske uprave.

Srna nezvanično saznaje da se grupa od sedam turista iz Austrije u samostalnoj režiji spuštala kajacima rijekom Tarom, koja u ovo doba godine ima povećan vodostaj i zna biti veoma opasna.

U proljeće, kada se snijeg topi, posebno je opasan buk Borovi gdje je, prema nezvaničnim informacijama, i došlo do prevrtanja više kajaka u kojima su bili austrijski državljani.

