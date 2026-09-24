Nezgoda na tranzitu u Banjaluci: Kamion udario automobil i zakucao ga u stub rasvjete

Kod tržnog centra "Emporium" u Banjaluci danas se dogodila saobraćajna nezgoda kada je kamion koji je prevozio betonske stubove udario putnički automobil "pežo" i odbacio ga na uličnu banderu.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema prvim informacijama sa lica mjesta, udes se dogodio na trasi iz pravca centra grada prema naselju Lauš. Teretno vozilo je pod još nerazjašnjenim okolnostima udarilo plavi automobil, koji je od siline udara izletio sa kolovoza i desnom bočnom stranom ostao zakucan u metalni stub ulične rasvjete, koji se od udarca iskrivio.

Zbog ove saobraćajne nezgode saobraćaj se na ovoj dionici prema Laušu odvija otežano i formirale su se gužve. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li u udesu ima povrijeđenih osoba, a više detalja biće poznato nakon završenog policijskog uviđaja.