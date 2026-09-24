logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nezgoda na tranzitu u Banjaluci: Kamion udario automobil i zakucao ga u stub rasvjete

Nezgoda na tranzitu u Banjaluci: Kamion udario automobil i zakucao ga u stub rasvjete

Autor Dušan Volaš
0

Kod tržnog centra "Emporium" u Banjaluci danas se dogodila saobraćajna nezgoda kada je kamion koji je prevozio betonske stubove udario putnički automobil "pežo" i odbacio ga na uličnu banderu.

Banjaluka: Kamion udario automobil i zakucao ga u stub rasvjete Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Prema prvim informacijama sa lica mjesta, udes se dogodio na trasi iz pravca centra grada prema naselju Lauš. Teretno vozilo je pod još nerazjašnjenim okolnostima udarilo plavi automobil, koji je od siline udara izletio sa kolovoza i desnom bočnom stranom ostao zakucan u metalni stub ulične rasvjete, koji se od udarca iskrivio.

Zbog ove saobraćajne nezgode saobraćaj se na ovoj dionici prema Laušu odvija otežano i formirale su se gužve. Za sada nema zvaničnih informacija o tome da li u udesu ima povrijeđenih osoba, a više detalja biće poznato nakon završenog policijskog uviđaja.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajka udes tranzit Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ