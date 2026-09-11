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Policija traga za vozačem nakon udesa u Banjaluci: Nakon prevrtanja automobila pobjegao i ostavio povrijeđene saputnike 1

Policija traga za vozačem nakon udesa u Banjaluci: Nakon prevrtanja automobila pobjegao i ostavio povrijeđene saputnike

Autor Dušan Volaš
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Dva putnika su povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se noćas dogodila u banjalučkom naselju Obilićevo, kada se automobil marke "mini" prevrnuo na krov u kružnom toku u izgradnji.

olicija traga za vozačem nakon udesa u Banjaluci Izvor: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Kako je potvrđeno "Glasu Srpske", vozač je nakon stravičnog udesa pješice pobjegao sa lica mjesta i za njim policija intenzivno traga.

Nezgoda se dogodila oko jedan čas iza ponoći na raskrsnici Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice Majke Jugovića, u neposrednoj blizini kafića "Škorpion". Automobil je izletio sa saobraćajnice, probio signalizaciju i završio potpuno prevrnut na zemljanom nasipu budućeg kružnog toka. Umjesto da pomogne povrijeđenim saputnicima u smrskanom vozilu, vozač je neposredno nakon udara napustio mjesto nesreće i udaljio se u nepoznatom pravcu.

Na lice mjesta su ubrzo stigla vozila Hitne pomoći koja su zbrinula povrijeđene putnike, kao i pripadnici policije koji su obavili uviđaj i pokrenuli potragu za odbjeglim licem.

Zbog težine udesa, u saniranju posljedica učestvovali su i pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka. Vatrogasci su noćas imali dvije tehničke intervencije na ovoj lokaciji – prvo su pomagali u izvlačenju i vraćanju uništenog automobila na točkove, da bi nakon uklanjanja vozila isprali saobraćajnicu od krhotina i rasutih dijelova.

Izvor: Glas Srpske

Uzroci gubitka kontrole nad vozilom biće poznati po okončanju istrage.

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Tagovi

Banjaluka saobraćajka udes

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Komentari 1

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Hvala što ste poslali vijest.

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