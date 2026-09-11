Dva putnika su povrijeđena u teškoj saobraćajnoj nezgodi koja se noćas dogodila u banjalučkom naselju Obilićevo, kada se automobil marke "mini" prevrnuo na krov u kružnom toku u izgradnji.

Izvor: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka

Kako je potvrđeno "Glasu Srpske", vozač je nakon stravičnog udesa pješice pobjegao sa lica mjesta i za njim policija intenzivno traga.

Nezgoda se dogodila oko jedan čas iza ponoći na raskrsnici Bulevara vojvode Stepe Stepanovića i Ulice Majke Jugovića, u neposrednoj blizini kafića "Škorpion". Automobil je izletio sa saobraćajnice, probio signalizaciju i završio potpuno prevrnut na zemljanom nasipu budućeg kružnog toka. Umjesto da pomogne povrijeđenim saputnicima u smrskanom vozilu, vozač je neposredno nakon udara napustio mjesto nesreće i udaljio se u nepoznatom pravcu.

Vidi opis Policija traga za vozačem nakon udesa u Banjaluci: Nakon prevrtanja automobila pobjegao i ostavio povrijeđene saputnike Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Vatrogasno-spasilačka brigada Banjaluka Br. slika: 7 7 / 7

Na lice mjesta su ubrzo stigla vozila Hitne pomoći koja su zbrinula povrijeđene putnike, kao i pripadnici policije koji su obavili uviđaj i pokrenuli potragu za odbjeglim licem.

Zbog težine udesa, u saniranju posljedica učestvovali su i pripadnici Vatrogasno-spasilačke brigade Banjaluka. Vatrogasci su noćas imali dvije tehničke intervencije na ovoj lokaciji – prvo su pomagali u izvlačenju i vraćanju uništenog automobila na točkove, da bi nakon uklanjanja vozila isprali saobraćajnicu od krhotina i rasutih dijelova.

Izvor: Glas Srpske

Uzroci gubitka kontrole nad vozilom biće poznati po okončanju istrage.