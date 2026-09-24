"Putin je nulti pacijent": Zelenski traži hitnu blokadu ruskog novca

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je u Generalnoj skupštini UN da Putin neće pobijediti i pozvao svjetske lidere da hitno blokiraju ruske finansije i trgovinu kako bi zaustavili rat.

Izvor: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je Generalnoj skupštini UN da ruski predsjednik Vladimir Putin neće ostvariti svoje ciljeve u Ukrajini i pozvao svjetske lidere da dodatno ograniče prihode, trgovinu i sposobnost Rusije da nastavi rat.

"Putin neće uspjeti. Skoro pet godina ruski generali pokušavaju da sprovedu njegova luda naređenja da osvoje istočnu Ukrajinu", rekao je on.

U jednom od najoštrijih dijelova svog govora, Zelenski je nazvao Putina "nultim pacijentom", tvrdeći da se od njega šire rat i nestabilnost.

"Što je više slobode djelovanja, to svijet postaje opasniji za sve ostale“, rekao je

Pozvao je zemlje svijeta da ograniče prostor za djelovanje Rusije i izvore novca koji se koriste za finansiranje rata.

"Svaki put kada neko daje Rusiji novac kroz trgovinu, kupuje ovom ratu više vremena", rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik je rekao da je upravo zato Kijev napad na izvore iz kojih se finansira ruska ratna mašinerija.

"Nisu nas slomili"

Zelenski je takođe govorio o razmjerama ruskih napada na Ukrajinu. Prema njegovim riječima, Rusija je od početka godine ispalila više od dva miliona različitih raketa na Ukrajinu i koristila više od 63.000 jurišnih dronova.

"Još uvijek nanose štetu, ali nas nisu slomili", rekao je.

Takođe je istakao razvoj ukrajinske industrije dronova i sposobnost Ukrajine da cilja vojne i energetske ciljeve duboko u Rusiji.

Govoreći o ruskim gubicima, Zelenski je tvrdio da je Rusija samo ove godine izgubila 248.000 vojnika. To je ukrajinska procjena koja se ne može nezavisno potvrditi.

Dio govora posvetio je učešću Sjeverne Koreje, optužujući režim Kim Džong Una da šalje hiljade vojnika u zamjenu za rusku vojnu tehnologiju i pomoć u balističkom programu, dok Moskva koristi i regrutovane građane iz desetina drugih zemalja.

Ukrajinski predsjednik naglasio je da sama vojna pomoć nije dovoljna bez sasijecanja ruskih prihoda, pozvavši na drastičnije sankcije.

"Ograničite mu prostor za manevrisanje, ograničite mu novac, ograničite mu rat", poručio je Zelenski.

Osvrnuo se i na razgovor sa Donaldom Trampom, istakavši da je Kijev spreman na dogovor o prekidu napada na energetsku infrastrukturu uz reciprocitet, kao i na trilateralni sastanak sa Trampom i Putinom ako se stvore uslovi.

Obraćanje pred Generalnom skupštinom UN završio je porukom: "Slava Ukrajini".

(Mondo.rs)