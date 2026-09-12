Zelenski spreman da se sastane s Putinom na samitu G20: "Moramo razgovarati"

Volodimir Zelenski rekao je da je spreman da otputuje na samit G20 u Majamiju i sastane se s Vladimirom Putinom ako on bude prisutan.

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski spreman je da otputuje na samit G20 i sastane se s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom ukoliko on odluči da prisustvuje skupu, potvrdio je u intervjuu za „Dojče vele“.

Samit lidera G20 trebalo bi da bude održan u decembru u Majamiju. Zelenski je rekao da je spreman da prisustvuje skupu i razgovara s Putinom.

„Da, naravno. Moramo doći. Moramo se sastati, razgovarati i donositi odluke“, rekao je Zelenski.

Prema njegovim riječima, najvažnije je da razgovori dovedu do konkretnih rezultata.

„Nisu bitne riječi. Nije važno šta ću ja njemu reći ili šta on želi reći meni. Važni su rezultati. To je sve“, rekao je ukrajinski predsjednik.

Zelenski i Putin nisu se lično sastali od početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. godine.

Moskva još nije odlučila o Putinovom dolasku

Pomoćnik ruskog predsjednika Jurij Ušakov rekao je 12. septembra za prorežimski list „Izvestija“ da u Moskvi još nije razgovarano o Putinovom učešću na samitu G20.

„Što se tiče mogućnosti Putinovog odlaska, o tom pitanju još nije ni raspravljano“, rekao je Ušakov, dodajući da se pripreme za samit nastavljaju na stručnom nivou.

Putin nije lično učestvovao na samitu lidera G20 od 2019. godine.

Izjava Zelenskog uslijedila je u vrijeme novih diplomatskih napora pod vođstvom SAD, čiji je cilj obnavljanje pregovora između Kijeva i Moskve.

Američki izaslanici Stiv Vitkof i Džared Kušner početkom septembra posjetili su Kijev, nakon što su prethodno boravili u Moskvi.

Zelenski je za „Dojče vele“ rekao da je Ukrajina sada u „dobroj poziciji za pregovore“. Istakao je da Rusija i dalje trpi velike gubitke na bojnom polju, uz relativno mala teritorijalna osvajanja.

Kijev je sa američkim izaslanicima razgovarao i o mogućem prekidu vatre koji bi obuhvatio energetiku i žito. Zelenski takav dogovor vidi kao mogući prvi korak ka širim pregovorima.

„Šta nas može dovesti do bilo kakve vrste pregovora? Dakle, energetika i žito. To je prvi korak. To je ono što možemo postići“, rekao je Zelenski.

Bez konkretnog pomaka

Novi diplomatski pokušaji SAD zasad nisu donijeli konkretan napredak. Izvori upoznati sa pregovorima rekli su za „Kijev indipendent“ da Moskva i dalje odbija značajnije ustupke, uprkos izmijenjenim američkim prijedlozima kojima se pokušava obnoviti dijalog.

Nakon sastanka u Kijevu, Zelenski je rekao da očekuje nastavak rata i tokom zime.

Iz Kremlja su poručili da ne isključuju mogućnost novih trilateralnih razgovora Ukrajine, Rusije i SAD, ali datum i mjesto njihovog održavanja još nisu dogovoreni.