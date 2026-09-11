Žena zmiju spazila tokom šetnje: Anakonda pronađena na obali Dunava u Bavarskoj

U Bavarskoj je pronađena anakonda dugačka više od dva metra, što je izazvalo paniku kod prolaznika. Policija i vatrogasci brzo su reagovali.

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Opuštena šetnja pretvorila se u pravi košmar za jednu ženu u Bavarskoj. Ona je u travi uočila ogromnu zmiju, debelu najmanje kao ljudska ruka, i odmah pozvala policiju. I zaista – ispostavilo se da je gmizavac iz Južne Amerike zapravo anakonda.

Ova zmija, dugačka više od dva metra, sunčala se na obali Dunava kod Kirhrota u Bavarskoj. Žena je odmah primijetila da nije riječ o domaćoj vrsti, piše Bild.

"Ležala je zmija znatno duža od naših autohtonih", saopštila je Dobrovoljna vatrogasna jedinica Kirhrot.

Ipak, žena je ostala pribrana, te je odmah pozvala policiju i svog sina. Na teren je izašla i vatrogasna jedinica Kirhrot.

"Patrola obližnje saobraćajne policije na auto-putu, koja je odmah stigla na lice mjesta, u konsultaciji sa stručnjakom za gmizavce utvrdila je o kojoj je životinji tačno riječ: anakondi, odnosno zmiji iz oblasti Amazona! Vatrogasci su višenamjensku plastičnu kutiju (inače namijenjenu za veš) pretvorili u terarijum, gumu za brisanje podova iskoristili kao kuku za zmije, a debele kožne rukavice iz opreme za zaštitu disajnih organa preuredili u rukavice za rukovanje gmizavcima", navodi se u izvještaju sa terena.

Anakonde dave svoj plijen

Bila je to prilična hrabrost policijskih službenika, s obzirom na to da anakonde važe za udave sklone ujedanju koje se u slučaju opasnosti mogu agresivno braniti.. Na sreću, ovaj primjerak je ostao miran.

"Bila je potpuno opuštena i dozvolila je kolegi iz policije da je sigurno i vješto uhvati, iako ni on nije bio iskusan hvatač zmija", ističu vatrogasci.

Nakon toga, egzotična životinja je smještena u improvizovanu kutiju, prebačena najprije u stanicu saobraćajne policije, a potom u Prihvatilište za gmizavce u Minhenu.

"Anakonda trenutno prolazi kroz uobičajene karantinske preglede, a do sada se ponaša veoma mirno i pristupačno."

Anakonde žive u riječnim i močvarnim područjima Južne Amerike, prije svega u basenu Amazona. Mogu narasti do šest metara dužine i dostići težinu od 100 kilograma. Love vodene ptice ili glodare tako što ih obmotaju i uguše snažnim stiskom.

U zatočeništvu ih je veoma teško držati: potrebni su im ogromni, grijani terarijumi sa bazenom za vodu, a važe za zahtjevne, ne baš bezopasne i finansijski skupe ljubimce za održavanje (nekoliko stotina evra mjesečno). Upravo zbog toga je njihovo držanje u Njemačkoj i Austriji često uslovljeno posebnim dozvolama i strogim propisima.

"Zdravstveno djeluje prilično dobro i u kondiciji je. Zbog toga pretpostavljamo da je životinja pobjegla, a ne da ju je neko namjerno napustio", objavili su spasioci na Fejsbuku.

Kome pripada anakonda sa Dunava?

Sada se traga za vlasnikom i moli se da se javi. Ipak, nema mnogo nade.

"Budući da se anakonde smatraju potencijalno opasnim i u Bavarskoj se mogu držati samo u rijetkim, izuzetnim slučajevima, moglo bi biti teško ući u trag vlasniku. Ako imate bilo kakve informacije ili znate nešto o porijeklu životinje, slobodno nam se javite", poručuju iz prihvatilišta.

(MONDO)