Zmija u studiju dekoncentrisala Tragača: Memedović "mrtav hladan", a Sneža počela da mu steže vrat (Video)

Ženka albino pitona, po imenu Sneža ukrala je slavu i Tragačima i takmičarima najnovije epizode ovog kviza.

Izvor: Youtube / RTS Prikazuje

Dešavalo se svašta u studiju Superpotere – donošeni su instrumenti, kolači, domaće vino, pa čak i jedna mačka, ali nikada u studiju nije bile zmija. Makar sve do sada.

Ženka albino pitona, po imenu Sneža ukrala je slavu i Tragačima i takmičarima najnovije epizode ovog kviza.

Epizoda je započela razgovorom o strahovima, između voditelja i Tragača. Povela se debata o tome koju su strahovi urođeni, a koji stečeni, kada su Tragači rešili da zadirkuju Memedovića, govoreći da kao jedan prirodnjak sigurno ima strah od zmija.

"Pošto oni ne vjeruju u moja iskustva sa zmijama, sačekaće koju sekundu, pa se ponovo vidimo ovde", rekao je voditelj pa izašao na kratko iz studija, vrativši se sa zmijomteškom skoro dvadeset kilograma oko vrata.

"Znate od ranije da imamo udava u studiju (aludirajući na Milana Bukvića), ali ovo je sada pravi", šaljivo je dodao Memedović i objasnio ko je zapravo njegova gošća.

Nije se, doduše, svim Tragačima jednako dopala Sneža. Dok je Žarko nonšalantno preuzeo pitona od voditelja i šetao se sa zmijom oko vrata, a Milan i Milica se usudili da je pomaze – Dušan Macura je izbjegavao kontakt.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Da je ovaj susret uticao na koncentraciju Tragača, pokazuje to da su čak dva takmičara uspjela da ih nadigraju i odu kući sa osvojenih 700.000 odnosno 800.000 dinara.

U borbi protiv Miloša Stojanovića iz Vladičinog Hana, Tragači su nastupili bez greške, ali to ipak nije bilo dovoljno za njihovu pobjedu. Miloš je bio za pet sekundi brži, što ne čudi imajući u vidu da iza sebe ima već dvije pobjede u Poteri.

Darko Čekerevac, direktor srednje škole iz Banatskog Karlovca, ostavio je Tragače "u prašini" sa neverovatnih devetnaest sekundi razlike na satu, spretno iskoristivši sve njihove slabosti.

Ovog puta sreća nije pratila hrabre, budući da su do pobede stigla dva takmičara koji su se opredijelili sa srednju ponuđenu sumu, dok su Aleksandar Kvas i Jelena Milanović pokušali da se izbore sa svih četvoro Tragača i ostali van pobedničkog postolja.

A pogledajte i trenutak kada je Sneža, kako je Memedović priznao, počela da mu "polako pritiska vrat":