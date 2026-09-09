Pokušan atentat na Zelenskog?! Dron umalo pogodio njegov avion

Dron umalo pogodio avion Volodimira Zelenskog.

Izvor: Faizinraz/Shutterstock/X/NEXTA/Printscreen

Nepoznati dron umalo je pogodio avion predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog na putu na Norveškoj, javlja "Rojters". Avion u kojem je bio Zelenski je poletio iz Moldavije i krenuo je ka Oslu, prijestonici Norveške, kako bi ukrajinski predsjednik prisustvovao sahrani norveškog kralja Haralda V.

Premijer Norveške Jonas Gar Store je potvrdio to danas u izjavi za norveški javni servis "NRK". Incident se dogodio prilikom polijetanja aviona u kojem je bio Zelenski.

"Njegov avion je gotovo pogođen dronom dok je trebalo da poleti iz Moldavije. To je stvarnost sa kojom se on suočava", izjavio je Store.

Zelenski se dosad nije zvanično oglašavao o ovom incidentu. Zvaničnih informacija nema, nije poznato kako je dron umalo pogodio avion Zelenskog pri polijetanju ka Oslu.

BREAKING: Zelensky’s plane was nearly hit by a drone en route to Oslo



Norwegian Prime Minister Jonas Gahr Støre said the Ukrainian president’s aircraft came close to being struck by a drone while departing Moldova.



Zelensky was flying to Norway for King Harald V’s funeral…pic.twitter.com/moQSh1Pjp6 — NEXTA (@nexta_tv)September 9, 2026

(Mondo.rs)