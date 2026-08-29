Zelenski traži trostruko više napada na Rusiju: "Svakog dana lansirati 1.000 dronova"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je da vojska više nego utrostruči broj napada dronovima dugog dometa i postavio cilj da ih svakodnevno lansira najmanje 1.000.

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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je vojsku da pojača napade dronovima dugog dometa na teritoriju Rusije, dok Moskva nastavlja sa smrtonosnim udarima širom Ukrajine.

Zelenski je u večernjem obraćanju rekao da želi da ukrajinske snage svakog dana lansiraju najmanje 1.000 dronova na ciljeve u Rusiji. To bi predstavljalo više nego trostruko povećanje u odnosu na trenutnu procjenu od oko 300 dronova dnevno, piše Al Džazira.

"Mora ih biti više. Postoji konkretan cilj i mi ćemo ispuniti ovaj zadatak", poručio je ukrajinski predsjednik.

Zelenski se oglasio poslije posjete šefa CIA Moskvi

Zelenski se u objavi na Telegramu osvrnuo i na izvještaje da je direktor američke Centralne obavještajne agencije Džon Retklif boravio u Moskvi, gdje je održao niz sastanaka.

Prema njegovim riječima, Kijev je od Vašingtona dobio informacije o razgovorima vođenim u ruskoj prijestonici, ali nije iznio detalje.

"Od američke strane dobili smo informacije o sastancima koji su ovih dana održani u Moskvi. Tamo je održan niz razgovora", naveo je Zelenski.

On je zahvalio Sjedinjenim Američkim Državama "na informacijama i neophodnom tonu razgovora sa Rusijom".

Kremlj je potvrdio da se Retklif u Moskvi sastao sa predstavnicima ruskih obavještajnih službi, ali je saopštio da "nije bilo nikakvih sastanaka sa predsjednikom Rusije".

Posjeta direktora CIA Moskvi predstavlja rijedak direktan kontakt američkih i ruskih obavještajnih službi na visokom nivou, u trenutku kada su mirovni pregovori o okončanju rata u Ukrajini u zastoju.

Novi smrtonosni napadi širom Ukrajine

Najmanje nekoliko ljudi poginulo je, dok su desetine ranjene u ruskim napadima širom Ukrajine tokom prethodnog dana.

U Kijevskoj oblasti najmanje jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene u napadu izvedenom rano u petak, saopštio je načelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko.

U napadu dronom na sjeveroistočnu Sumsku oblast poginuo je 61-godišnji muškarac, dok je sedam osoba ranjeno. Četvoro povrijeđenih prebačeno je u bolnicu, navela je regionalna vojna uprava.

Ruske vazdušne i artiljerijske snage napale su tokom noći i Herson. Poginuo je 61-godišnji muškarac, dok je 11 osoba povrijeđeno, među kojima je i jedno dijete, rekao je načelnik regionalne vojne uprave Oleksandr Prokudin.

Napadi na Hersonsku oblast, koja se nalazi na jugu Ukrajine u blizini Crnog mora, nastavljeni su u više navrata tokom dana.

U Harkovskoj oblasti u granatiranju su poginuli 26-godišnji muškarac i 38-godišnja žena. Povređeno je još 13 osoba, uključujući dvoje djece, saopštila je lokalna uprava.

Ukrajinci pogodili rafineriju 1.000 kilometara od fronta

Ukrajinske snage su u međuvremenu napale rafineriju nafte u ruskoj Jaroslavskoj oblasti, udaljenoj oko 1.000 kilometara od linije fronta, rekao je Zelenski.

Ukrajinski predsjednik je naveo da je vojna obavještajna služba pokazala "visoku efikasnost" napada na ruska vojna postrojenja i naftnu infrastrukturu duboko unutar teritorije Rusije.

Prema njegovim riječima, takvi udari smanjuju ruske zalihe goriva i prihode od izvoza energenata, dok istovremeno nanose "značajnu štetu" postrojenjima za proizvodnju motora na čvrsto gorivo namijenjenih raketama.

(Mondo.rs)