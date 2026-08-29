Zelenski traži trostruko više napada na Rusiju: "Svakog dana lansirati 1.000 dronova"

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je da vojska više nego utrostruči broj napada dronovima dugog dometa i postavio cilj da ih svakodnevno lansira najmanje 1.000.
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pozvao je vojsku da pojača napade dronovima dugog dometa na teritoriju Rusije, dok Moskva nastavlja sa smrtonosnim udarima širom Ukrajine.
Zelenski je u večernjem obraćanju rekao da želi da ukrajinske snage svakog dana lansiraju najmanje 1.000 dronova na ciljeve u Rusiji. To bi predstavljalo više nego trostruko povećanje u odnosu na trenutnu procjenu od oko 300 dronova dnevno, piše Al Džazira.
"Mora ih biti više. Postoji konkretan cilj i mi ćemo ispuniti ovaj zadatak", poručio je ukrajinski predsjednik.
Zelenski se oglasio poslije posjete šefa CIA Moskvi
Zelenski se u objavi na Telegramu osvrnuo i na izvještaje da je direktor američke Centralne obavještajne agencije Džon Retklif boravio u Moskvi, gdje je održao niz sastanaka.
Prema njegovim riječima, Kijev je od Vašingtona dobio informacije o razgovorima vođenim u ruskoj prijestonici, ali nije iznio detalje.
"Od američke strane dobili smo informacije o sastancima koji su ovih dana održani u Moskvi. Tamo je održan niz razgovora", naveo je Zelenski.
On je zahvalio Sjedinjenim Američkim Državama "na informacijama i neophodnom tonu razgovora sa Rusijom".
Kremlj je potvrdio da se Retklif u Moskvi sastao sa predstavnicima ruskih obavještajnih službi, ali je saopštio da "nije bilo nikakvih sastanaka sa predsjednikom Rusije".
Posjeta direktora CIA Moskvi predstavlja rijedak direktan kontakt američkih i ruskih obavještajnih službi na visokom nivou, u trenutku kada su mirovni pregovori o okončanju rata u Ukrajini u zastoju.
Novi smrtonosni napadi širom Ukrajine
Najmanje nekoliko ljudi poginulo je, dok su desetine ranjene u ruskim napadima širom Ukrajine tokom prethodnog dana.
U Kijevskoj oblasti najmanje jedna osoba je poginula, a dvije su povrijeđene u napadu izvedenom rano u petak, saopštio je načelnik gradske vojne uprave Timur Tkačenko.
U napadu dronom na sjeveroistočnu Sumsku oblast poginuo je 61-godišnji muškarac, dok je sedam osoba ranjeno. Četvoro povrijeđenih prebačeno je u bolnicu, navela je regionalna vojna uprava.
Ruske vazdušne i artiljerijske snage napale su tokom noći i Herson. Poginuo je 61-godišnji muškarac, dok je 11 osoba povrijeđeno, među kojima je i jedno dijete, rekao je načelnik regionalne vojne uprave Oleksandr Prokudin.
Napadi na Hersonsku oblast, koja se nalazi na jugu Ukrajine u blizini Crnog mora, nastavljeni su u više navrata tokom dana.
U Harkovskoj oblasti u granatiranju su poginuli 26-godišnji muškarac i 38-godišnja žena. Povređeno je još 13 osoba, uključujući dvoje djece, saopštila je lokalna uprava.
Ukrajinci pogodili rafineriju 1.000 kilometara od fronta
Ukrajinske snage su u međuvremenu napale rafineriju nafte u ruskoj Jaroslavskoj oblasti, udaljenoj oko 1.000 kilometara od linije fronta, rekao je Zelenski.
Ukrajinski predsjednik je naveo da je vojna obavještajna služba pokazala "visoku efikasnost" napada na ruska vojna postrojenja i naftnu infrastrukturu duboko unutar teritorije Rusije.
Prema njegovim riječima, takvi udari smanjuju ruske zalihe goriva i prihode od izvoza energenata, dok istovremeno nanose "značajnu štetu" postrojenjima za proizvodnju motora na čvrsto gorivo namijenjenih raketama.
(Mondo.rs)