Ukrajinski dronovi udarili na jednu od najvećih ruskih rafinerija: Buknuo požar, ima mrtvih

Afipska rafinerija nafte zapalila se tokom napada za koji ruski izvori tvrde da je izveden ukrajinskim dronovima.

Izvor: HANDOUT / AFP / Profimedia

Afipska rafinerija nafte, jedan od najvećih pogona za preradu nafte na jugu Rusije, pogođena je tokom napada dronovima, objavili su ruski Telegram kanali.

Rafinerija u Krasnodarskom kraju proizvodi benzin, dizel-gorivo, destilate gasnog kondenzata, teške naftne ostatke i sumpor. Godišnje preradi približno 6,25 miliona tona sirove nafte, što predstavlja oko dva odsto ukupne ruske prerade. Ovaj pogon i ranije je bio meta ukrajinskih napada.

Fotografije i snimci koje su stanovnici objavili na društvenim mrežama navodno prikazuju veliki požar u rafineriji. Tokom napada u Krasnodarskom kraju bila je proglašena vazdušna opasnost.

Željeznička stanica Afipskaja, koja se takođe nalazi u Krasnodarskom kraju, privremeno je obustavila rad nakon napada, saopštilo je rusko Južno transportno tužilaštvo.

Guverner Krasnodarskog kraja Venijamin Kondratjev izjavio je da su dvije osobe poginule, dok su još dvije povrijeđene. Prema njegovim riječima, oštećeni su željeznička stanica, rafinerija nafte i stambene zgrade.

Ruska protivvazdušna odbrana dejstvovala je i u blizini Novošahtinske rafinerije u Rostovskoj oblasti, ali za sada nema informacija da je taj pogon oštećen, prenio je Kijev Independent.

Ministarstvo odbrane Rusije tvrdi da je protivvazdušna odbrana oborila 148 vazdušnih ciljeva iznad teritorije Rusije, kao i iznad Crnog i Azovskog mora.

Navodi o napadu za sada nisu mogli da budu nezavisno potvrđeni, dok se ukrajinska vojska još nije oglasila.

Razmjere štete nisu odmah bile poznate, kao ni vrsta naoružanja korišćena u napadu. Ukrajinske snage, međutim, redovno izvode napade dronovima dugog dometa na rafinerije u Rusiji.

Ukrajina gađa ruske rafinerije i druga energetska postrojenja kako bi otežala snabdjevanje ruske vojske gorivom i smanjila prihode kojima Moskva finansira rat.

Učestalost napada na rafinerije smanjena je posljednjih mjeseci, dok je Ukrajina dio aktivnosti preusmjerila na ruske logističke objekte povezane sa elektronskom trgovinom, uključujući pogone kompanija „Wildberries“ i „Ozon“.

(Mondo.rs)