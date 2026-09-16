Oglasio se brat Hašima Tačija: Evo šta je poručio nakon presude u Hagu

Gani Tači se oglasio nakon presude u Hagu i rekao da očekuje da Apelacioni sud obori zatvorsku kaznu u trajanju od 25 godina na koju je osuđen Hašim Tači.

Izvor: Kosovo online/youtube

Brat Hašima Tačija, Gani, oglasio se nakon izricanja presude u Hagu i izjavio da porodica očekuje da Apelacioni sud obori presudu Specijalnog suda od 25 godina zatvora za ratne zločine.

"Čekamo odluku Apelacionog suda", rekao je on dok je izlazio iz kuće, piše Koha.

"Uvjereni smo u nevinost", dodao je.

Gani se oglasio i pred izricanje presude i rekao da on i njegova porodica vjeruju u nevinost četvorice pripadnika OVK.

Pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu izrečene su prvostepene presude četvorici lidera tzv. OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju. Tači je dobio 25 godina zatvora.

Sudija Specijalizovanih veća Kosova u Hagu Čarls Smit pročitao je presude za bivše vođe tzv. OVK.

"Hašim Tači, kada je riječ o otežavajućim okolnostima, Tači je zloupotrebio svoj položaj. Koristio je svoju funkciju kako bi ostvario krivična djela. Sud Tačija proglašava krivim po tački 3 protiv pravnog lišenja slobode nad najmanje 385 lica. Po tački 5 za surovo postupanje za ratni zločin nad najmanje 49 lica. Po tački 7 za mučenje kao ratni zločin nad najmanje 303 lica. Za ubistvo kao ratni zločin nad 96 lica. Sud je utvrdio jedinstvenu kaznu zatvora od 25 godina u koju se uračunava vrijeme koje ste proveli u pritvoru", rekao je sudija.

Osim Tačiju, presuda je izrečena Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju, bivšim visokim funkcionerima OVK.

Redžep Seljimi je osuđen na jedinstvenu kaznu od 13 godina.

Kadri Veselji je osuđen na jedinstvenu kaznu od 18 godina.

Jakup Krasnići osuđen je na objedinjenu kaznu od 25 godina.

Tužilaštvo je prethodno zatražilo maksimalne kazne zatvora od po 45 godina zatvora, tereti ih za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u periodu između marta 1998. i septembra 1999. godine.

Nekadašnji čelnici Glavnog štaba OVK optuženi su po individualnoj krivičnoj odgovornosti u ukupno 10 tačaka. Optužnica ih tereti za progon, ubistva, mučenja, proizvoljna zatvaranja i prisilne nestanke na više od 40 lokacija na Kosovu i u sjevernoj Albaniji.

(MONDO)