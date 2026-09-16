Danas presuda Tačiju i ostalim vođama OVK: Tužilaštvo traži po 45 godina zatvora

U Hagu će danas biti izrečena prvostepena presuda Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Redžepu Seljimiju i Jakupu Krasnićiju za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

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Pred Specijalizovanim vijećima u Hagu danas će biti izrečena prvostepena presuda četvorici bivših vođa terorističke OVK – Hašimu Tačiju, Jakupu Krasnićiju, Redžepu Seljimiju i Kadriju Veseljiju, kojima se sudi za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti.

Izricanje presude zakazano je za 10.00 časova, a stranke u postupku imaju pravo da ulože žalbu.

Tužilaštvo je za svu četvoricu zatražilo kaznu od po 45 godina zatvora.

Tači, Veselji, Seljimi i Krasnići optuženi su za zločine nad najmanje 407 pritvorenika, od kojih su najmanje 102 ubijena.

Prema navodima optužnice, među žrtvama su bili Srbi, Romi, Aškalije i Albanci koji nisu podržavali OVK.

Krivična djela, prema optužnici, počinjena su najkasnije od marta 1998. do kraja septembra 1999. godine na više od 40 lokacija širom Kosova i Metohije, kao i u Kukešu i Cahanu u sjevernoj Albaniji.

Tužilaštvo je navelo da su optuženi imali ključne uloge kao članovi Glavnog štaba OVK, da su imali saznanja o krivičnim djelima i efektivnu kontrolu na terenu, te da je svaki od njih značajno doprinio ostvarivanju udruženog zločinačkog poduhvata.

U optužnici je detaljno opisano i kako su pripadnici OVK, prema navodima tužilaštva, mučili osobe koje su oteli i zarobili.

Sajmon Loz, koji zastupa 156 žrtava koje učestvuju u postupku, rekao je da su pripadnici OVK prema žrtvama pokazali "nevjerovatnu svirepost i surovost ekstremnih razmjera".

Odbrane optuženih tvrdile su da tužilaštvo nije dokazalo navode iz optužnice i zatražile oslobađajuće presude.

Saslušana 134 svjedoka

Tokom suđenja iskaz su dala ukupno 134 svjedoka. Tužilaštvo je pozvalo 125 svjedoka, zastupnik žrtava dva, a odbrana sedam.

Pored toga, u pisanom obliku usvojene su 164 izjave svjedoka, dok je tužilaštvo izvelo oko 3.000 materijalnih dokaza.

Protiv Tačija se pred Specijalizovanim vijećima vodi i odvojeni postupak zbog ometanja pravde i pokušaja uticaja na svjedoke. U tom predmetu optužen je zajedno sa još četvoricom bivših pripadnika OVK.

Tužilaštvo je u tom procesu zatražilo da Tači bude osuđen na šest godina zatvora.

Presuda se iščekuje uz dijametralno suprotna očekivanja Srba i Albanaca na Kosovu i Metohiji. Dok Srbi očekuju osuđujuću presudu, među Albancima postoji nada da će četvorica bivših vođa OVK biti oslobođena i da će se vratiti na Kosovo.

U Prištini je u subotu održan "Marš za slobodu" u znak podrške optuženima. Sa skupa je poručeno da "Kosovo čeka pravdu", ali i da bi sudije trebalo da razmisle o posljedicama svoje odluke prije nego što je donesu.