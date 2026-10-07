Ponoćni "prolaznici" u Dervišima: Krdo divljih svinja pored puta (FOTO)

Krdo divljih svinja primijećeno je noćas oko ponoći u banjalučkom naselju Derviši, javili su vozači kako bi upozorili ostale učesnike u saobraćaju.

Izvor: Viber grupa "Patrole - radari - duali - rameri"

Na fotografiji vidi se nekoliko divljih svinja kako u mraku stoje na zelenoj površini uz kolovoz, tik pored ulične rasvjete.

"Desetak divljih svinja na mostiću kod Kolosa u Dervišima", napisali su vozači koji su upozorenje podijelili na mrežama.

Divlje svinje se posljednjih godina sve češće viđaju u rubnim dijelovima Banjaluke, naročito u večernjim i noćnim satima, kada izlaze u potrazi za hranom.