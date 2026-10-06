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Horor u Rumuniji: Silovana maloljetnica, uhapšena grupa tinejdžera

Horor u Rumuniji: Silovana maloljetnica, uhapšena grupa tinejdžera

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
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Tinejdžeri uhapšeni u Rumuniji zbog sumnje da su učestvovali u silovanju i se**ualnom nasilju nad maloljetnom djevojčicom.

Maloljetnica silovana u Rumuniji Izvor: Alex Nicodim / AFP / Profimedia

U gradu Plopeni u Rumuniji se sumnja da je silovana maloljetna djevojčica (17), a policija je privela šest tinejdžera zbog sumnje da su učestvovali u sek**alnom nasilju nad djevojčicom u jednoj napuštenoj zgradi, piše "Observator News". Policija je dobila prijavu 25. septembra od predstavnika jedne obrazovne ustanove u Plopeniju, sumnja se da je djevojčica bila žrtva sek**alno nasilja dan ranije, 24. septembra.

Prema navodima pomenutog rumunskog portala, sumnja se da su trojica mladića sek**alno zlostavljala maloljetnu djevojčicu, dok su još dvojica mladića bila prisutna, ali navodno nisu učestvovali u nasilju nad djevojčicom. I žrtva i osumnjičeni mladići idu u istu srednju školu.

Policija je u četvrtak 1. oktobra privela šest osoba na saslušanje, a petorica su zadržana 24 sata. O slučaju je obaviještena Generalna direkcija za socijalnu zaštitu i zaštiu djece.

Određen je pritvor jednom osumnjičenom, kućni pritvor u trajanju od 30 dana za još dvojicu, dok je protiv preostale dvojice određen nadzor policije u trajanju od 60 dana. Istraga je u toku.

(Mondo.rs)

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Tagovi

silovanje Rumunija maloljetnica

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