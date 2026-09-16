Donesena presuda Hašimu Tačiju: Osuđen na 25 godina zatvora

U Hagu izrečena je prvostepena presuda Hašimu Tačiju.

Izvor: Koen van Weel / AFP / Profimedia

Pred Specijalizovanim većima Kosova u Hagu izrekao je prvostepene presude četvorici lidera OVK Hašimu Tačiju, Kadriju Veseljiju, Jakupu Krasnićiju i Redžepu Seljimiju. Tači je dobio 25 godina zatvora.

Identičnu kaznu dobio je i Jakup Krasnićij, dok je Kadrij Veseljij osuđen na jedinstvenu kazna zatvora od 18 godina. Redžep Seljimij osuđen je na kaznu od 13 godina zatvora. Njima će u kazna biti uračunato vrijeme provedeno u pritvoru.

Tužilaštvo je prethodno zatražilo maksimalne kazne zatvora od po 45 godina zatvora, tereti ih za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u periodu između marta 1998. i septembra 1999. godine.

Nekadašnji čelnici Glavnog štaba OVK optuženi su po individualnoj krivičnoj odgovornosti u ukupno 10 tačaka. Optužnica ih tereti za progon, ubistva, mučenja, proizvoljna zatvaranja i prisilne nestanke na više od 40 lokacija na Kosovu i u sjevernoj Albaniji.