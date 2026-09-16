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Darijana Filipović: Znam šta treba čuvati, a šta mijenjati

Darijana Filipović: Znam šta treba čuvati, a šta mijenjati

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Kandidat HDZ-a BiH za hrvatskog člana Predsjedništva BiH Darijana Filipović poručila je biračima da se kandidovala da bi hrvatski narod bio ravnopravan i zato jer zna šta treba čuvati, a šta mijenjati.

darijana filipović Izvor: Facebook/Darijana Filipović

Filipovićeva je istakla da je vrijeme da ravnopravnost konačno postane standard, da ona čuva identitet, ali i mir.

"Vrijeme je da se politika više ne fokusira na preglasavanja, nego na to kako poboljšati zdravstvo i energetiku, povećati plate i penzije, izgraditi nove škole i prilike za mlade i porodice", naglasila je ona.

Ona ističe da je u BiH neophodno promijeniti dosadašnje pristupe i postaviti nove i pravednije standarde u politici, saopšteno je iz HDZ-a BiH.

"Ne kandidujem se zato da bih bila nečiji glas. Kandidujem se zato da vaš glas vrijedi. Da hrvatski narod bude ravnopravan. Da BiH bude stabilna. Znam šta treba čuvati. Znam šta treba mijenjati. I znam kako", poručila je Filipovićeva biračima. 

(Srna)

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Tagovi

darijana filipović HDZ BiH Izbori 2026

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