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Više od 10.000 policajaca na ulicama Pariza: Traže povećanje plata i dodataka za rizične uslove rada

Više od 10.000 policajaca na ulicama Pariza: Traže povećanje plata i dodataka za rizične uslove rada

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Više od 10.000 policajaca izašlo je na ulice Pariza zahtijevajući povećanje plata, javila je televizija BFMTV pozivajući se na sindikat policije (Alliance Police Nationale).

Policajci u Parizu traže veće plate Izvor: Prezat Denis/ABACA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kako se navodi, bilo je predviđeno da se ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez sastane sa delegacijom policijskog sindikata u sjedištu Ministarstva danas oko 15.00 časova po lokalnom vremenu.

Generalni sekretar sindikata Fabijan Vanhemelrik izjavio je da je to najmanje što Nunjez može da učini.

On je izrazio nadu da će ministar unutrašnjih poslova prenijeti njihove zahtjeve premijeru Sebastijanu Lekornuu i ubijediti ga da preduzme odgovarajuće mjere.

Lider sindikata je rekao da su demonstranti željeli da pokažu da su policajci ogorčeni.

"Bijes raste i pojačava se. Vlada mora da čuje taj glas", poručio je on.

Među zahtjevima sindikata, kako je naveo Vanhemelrik, nalazi se i povećanje dodatka za rad u rizičnim uslovima, koji nije mijenjan od 2019. godine, iako policijski posao postaje sve opasniji. 

(Srna)

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Pariz policija protest

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