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Drama u banjalučkom naselju: Autom uletio u pješačku zonu tik uz Vrbas (VIDEO) 1

Drama u banjalučkom naselju: Autom uletio u pješačku zonu tik uz Vrbas (VIDEO)

Autor Haris Krhalić Izvor bl portal
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Prava drama odigrala se na šetalištu uz rijeku Vrbas u banjalučkom naselju Obilićevo, u neposrednoj blizini kluba “XXII”, kada je za sada nepoznati vozač automobilom bez registarskih tablica uletio na pješačku zonu i napravio potpuni haos.

Automobili u šetalištu Izvor: Screeenshot


Prema riječima šokiranih očevidaca, vozač, za kojeg prisutni sumnjaju da je bio pod vidnim uticajem alkohola ili psihoaktivnih supstanci, vožnju je nastavio trotoarom i šetalištem, potpuno zanemarujući bezbjednost prolaznika.

Tokom ove rizične i nekontrolisane vožnje, porušio je i uništio nekoliko kanti za otpatke, dok su preplašeni građani, među kojima je bilo i djece, bježali sa staze strahujući da će ih udariti.

"Sve se odigralo u nekoliko minuta. Čua se škripa guma i lomljava. Nismo mogli vjerovati da neko vozi automobilom po samom šetalištu. Auto uopšte nije imao tablice, a vozač je djelovao potpuno van sebe", navodi jedan od očevidaca koji se u tom trenutku zatekao u blizini kluba, prenosi BL portal.

Prava drama odigrala se na šetalištu uz rijeku Vrbas u banjalučkom naselju Obilićevo, u neposrednoj blizini kluba “XXII”, kada je za sada nepoznati vozač automobilom bez registarskih tablica uletio na pješačku zonu i napravio potpuni haos.

Dodatni strah među okupljenima izazvala je opasnost da bi vozilo, zbog neprilagođene brzine i nekontrolisanog manevrisanja na samoj obali, moglo sletjeti direktno u rijeku Vrbas.

Uznemireni mještani Obilićeva apeluju na nadležne organe i policiju da hitno reaguju, identifikuju nesavjesnog vozača i stanu na kraj sve učestalijem divljanju automobilima na površinama koje su predviđene isključivo za pješake.

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Tagovi

Banjaluka vozač Obilićevo

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Komentari 1

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Prvi put čujem da automobil leti

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