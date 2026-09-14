Od sutra veće subvencije za vrtiće: Roditeljima po 200 KM za svako dijete

Roditeljima čija djeca pohađaju privatne predškolske ustanove sutra počinje isplata uvećanih subvencija, a iznos subvencije sada je 200 KM po djetetu.

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Potvrdila je ovo ovlašteni potpisnik u Odjeljenju za brigu o porodici i demografiju Adriana Basara, ističući da je isplatom avgustovske subvencije obuhvaćeno više od 3.000 roditelja koji ostvaruju ovo pravo.

"Kao što smo i najavili, od 1. avgusta subvencija za boravak djece u privatnim predškolskim ustanovama povećana je sa 150 KM na 200 KM po djetetu. Sutra počinje isplata te uvećane subvencije, čime nastavljamo da pružamo konkretnu podršku roditeljima i porodicama" rekla je Basara.

Ona je istakla da je povećanje subvencije još jedan korak ka izjednačavanju troškova boravka djece u javnim i privatnim predškolskim ustanovama.

"Naš cilj je da roditelji imaju što manje troškove za boravak djece u vrtićima, bez obzira na to da li dijete pohađa javnu ili privatnu predškolsku ustanovu. Povećanjem subvencije na 200 KM napravili smo značajan korak ka tom cilju", navela je Basara.

Naime, Grad Banja Luka za avgustovsku isplatu subvencija koja se realizuje sutra izdvojiće blizu 600.000 KM.

Program sufinansiranja troškova boravka djece u privatnim predškolskim ustanovama Grad realizuje od aprila 2022. godine, u okviru projekta „0 djece na listama čekanja za vrtić“.

Od početnih 60 KM po djetetu, iznos subvencije je kroz prethodni period više puta povećavan, a od 1. avgusta 2026. godine roditeljima pripada 200 KM mjesečno za svako dijete koje ostvaruje pravo na subvenciju.

(Mondo)