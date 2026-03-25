Savić – Banjac: Banjaluka nastavlja sa isplatom subvencija, nismo dobili odluku Ustavnog suda

Autor Dušan Volaš
Gradski menadžer Mirna Savić – Banjac izjavila je da Banjaluka nastavlja sa isplatom subvencija za sufinansiranje troškova za boravak djece u privatnim predškolskim ustanovama.

Izvor: Grad Banjaluka

"Roditelji i djeca ne treba da budu zabrinuti, nastavljamo sa isplatom subvencija. Naša namjera je da se ide i ka tome da se te subvencije povećaju u narednom periodu. Sve što Ustavni sud kaže da se usaglasi sa njihovom odlukom, to ćemo i uraditi ali smo i do sada radili u skladu sa Zakonom i Pravilnik o subvencijama je donesen u skladu sa skupštinskom odlukom", poručila je Savić – Banjac nakon što je Ustavni sud proglasio neustavnim Pravilnik Grada o dodjeli subvencija.

Istakla je da gradska administracija još nije dobila odluku Ustavnog suda.

"Uvijek i sve radimo u skladu sa zakonom i tako samo i pravilnik o subvencijama donijeli u skladu sa odlukom Skupštine. Pošto još nismo dobili odluku Ustavnog suda, pretpostavljamo da se radi o nekoj pravno-tehničkoj situaciji koju lako možemo da promijenimo", navela je gradski menadžer.

Poručila je da onaj ko podnosi takvu inicijativu ne misli dobro ni djeci, ni roditeljima, ni ovom gradu.

"Pitamo se ko je uopšte mogao da procjenjuje da nije ustavno to što je Grad Banja Luka uveo prvi subvencije za sufinasiranje troškova usluge boravka djece u privatnim vrtićima. Nakon toga tu su praksu preuzele i druge lokalne zajednice, što nam je drago", zaključila je Savić – Banjac.

