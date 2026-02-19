logo
Roditelji djece iz javnih vrtića u Banjaluci uputili otvoreno pismo: "Molimo vas ne idite u štrajk" 2

Roditelji djece iz javnih vrtića u Banjaluci uputili otvoreno pismo: "Molimo vas ne idite u štrajk"

Autor Dragana Božić Izvor mondo.ba
2

Nakon što je danas direktor Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Petar Jokanović najavio štrajk u banjalučkim vrtićima od ponedljeka 23. februara, grupa roditelja uputila je otvoreno pismo vaspitačima, direktoru i predstavnicima Grada i odbornicima Skupštine.

shutterstock_1723482655.jpg Izvor: Shutterstock

Njihovo pismo prenosimo u cijelosti:

"Poštovani vaspitači, direktore, predstavnici Grada i odbornici Skupštine, obraćamo vam se ne kao politički akteri, već kao roditelji. Kao majke i očevi koji svakog jutra vode svoju djecu u vrtić sa povjerenjem da su na sigurnom mjestu. Danas smo zabrinuti.U ovom gradu žive porodice sa jednim, dvoje, troje djece i više djece.

Roditelji koji rade, koji nemaju bake, deke i rodbinu da uskoče kad nastane problem. Roditelji kojima je vrtić ne samo obrazovna ustanova, već oslonac da mogu normalno funkcionisati i izvršavati svoje radne obaveze. Molimo vas dogovorite se, ne zatvarajte nam vrata. Sjednite za sto. Pronađite rješenje. Ne stavljajte roditelje i djecu u središte sporova koji se mogu i moraju riješiti razgovorom.

Svjesni smo da vaspitači zaslužuju bolje uslove i dostojanstvene plate. Znamo da među njima ima divnih ljudi koji svoj posao rade iz ljubavi i koji razumiju koliko je ova situacija teška za porodice. Vjerujemo da postoji način da se rješenja traže postepeno i odgovorno, bez da djeca i roditelji budu taoci bilo čije odluke. Ne želimo ulaziti u političke rasprave i ne tražimo krivce.

Tražimo odgovornost i dogovor. Tražimo malo više razumijevanja za svakodnevicu običnih ljudi čiji će život biti ozbiljno poremećen ako vrtići ne budu radili i ako dođe do štrajka. Molimo vas nemojte biti sebični. Nemojte dozvoliti da naša djeca postanu sredstvo pritiska. Nemojte dozvoliti da roditelji budu kažnjeni zbog neslaganja odraslih. Djeca nisu tema za političke igre. Ona su naša zajednička odgovornost".

Podsjećamo, radnici Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje u Banjaluci stupiće u ponedjeljak u generalni štrajk, ukoliko im do tada ne bude isplaćena uvećana plata za 20 odsto.

Direktor Centra Petar Jokanović je rekao da su naloge za isplatu plata poslali gradskom Odjeljenju za finansije, ali su oni vraćeni, uz obrazloženje da kolektivni ugovor nije važeći bez potpisa gradonačelnika i da Centar takav obračun plata nije mogao da izvrši.

(Mondo)

