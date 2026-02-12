Radnici Centra za predškolsko obrazovanje najavili generalni štrajk zbog neisplaćenih povišica

Radnici Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje u Banjaluci stupiće za 10 dana u generalni štrajk, ukoliko im do tada ne bude isplaćena uvećana plata za 20 odsto, tvrde u ovom centru.

Izvor: MONDO

Direktor Centra Petar Jokanović izjavio je Srni da Gradska uprava Banjaluka odbija isplatu, uz obrazloženje da izmjene kolektivnog ugovora nisu moguće bez potpisa gradonačelnika.

On je pojasnio da je izmjenama i dopunama Zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, gradonačelnik izuzet iz kolektivnog pregovaranja.

"Gradska uprava više nije kolektivni pregovarač i ni na koji način ne može da utiče na visinu plata, ali se pokušava izvršiti pritisak na ovaj nezakonit i neprihvatljiv način", rekao je Jokanović.

On je naveo da je Skupština grada Banjaluka usvojila budžet koji predviđa povećanje plata od 20 odsto.

Jokanović je rekao da su naloge za isplatu plata poslali gradskom Odjeljenju za finansije, ali su oni vraćeni, uz obrazloženje da kolektivni ugovor nije važeći bez potpisa gradonačelnika i da Centar takav obračun plata nije mogao da izvrši.

Ukoliko plate ne budu isplaćene, kaže Jokanović, 450 radnika Centra moći će da ostvari svoja prava putem suda, što će uzrokovati dodatne sudske i advokatske troškove za grad.

Predsjednik Sindikalne organizacije Centra Slađana Mišić rekla je da ih je direktor danas obavijestio da je iz Gradske uprave vraćena dokumentacija o izmjenama i dopunama kolektivnog ugovora kojim je predviđeno povećanje plata.

Ona je navela da grad jeste osnivač Centra, ali da, prema novom zakonu, reprezentativan sindikat sa poslodavcem, odnosno direktorom, potppisuje izmjene kolektivnog ugovora.

Radnici Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje su početkom ovog mjeseca potpisali izmjene i dopune kolektivnog ugovora, čime su se formalno stekli uslovi za povećanje plata za 20 odsto.