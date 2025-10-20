Štrajk u banjalučkim vrtićima se nastavlja: Jokanović traži pomoć, Stanivuković poručuje da je sve ispunjeno

Vrtići u okviru Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka od danas nastavljaju štrajk, te će raditi prema novom aktu o minimumu procesa rada. Samo četiri velika objekta primaće jasličke grupe, odnosno djecu do tri godine starosti.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

"Mališani dolaze, ali ne u velikom broju. Vjerovatno je riječ o djeci koju roditelji nisu imali gdje da zbrinu. Najviše me brine izjava koleginice iz Sindikata, gdje su najavili da je današnji dan u skladu sa aktom o minimumu rada, ali već sutra je upitno da li će se poštovati taj akt", rekao je direktor Centra, Petar Jokanović, gostujući u Јutarnjem programu RTRS-a.

Prema njegovim riječima, među vaspitačima i roditeljima vlada napetost zbog neizvjesnosti oko trajanja štrajka.

"Ne zna se koliko će ovo potrajati. Ljudi se plaše da će se ponoviti situacija kao sa Gradskim olimpijskim bazenom, koji je bio zatvoren dva mjeseca. Dodatno je uznemirila i najava iz Gradske uprave i Mirne Savić Banjac, kojom se nalaže vaspitačima da rade od 8 do 16 časova. To je izazvalo revolt i bojkot", istakao je Jokanović.

On je uputio apel gradonačelniku Draško Stanivukoviću da se lično uključi u rješavanje problema.

"Pozivam gradonačelnika da se intenzivnije uključi jer pregovori sa Savić Banjac samo produbljuju jaz. Molim ga da uzme stvar u svoje ruke, prekine ovu agoniju i potpiše kolektivni ugovor", poručio je Jokanović.

Takođe, iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske najavljeno je da će radnici banjalučkog Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje održati danas u 13 časova mirne proteste u parkiću kod Hrama Hrista Spasitelja.

Stanivuković: Grad obezbijedio povećanje plata, nema razloga za štrajk

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković poručio je da je Grad ispunio zahtjeve vaspitača za povećanje plata od 20 odsto i da je obezbijeđen novac za to do kraja godine.

"Samim tim, ne postoji razlog za dalji štrajk. Tražili su potpisivanje novog kolektivnog ugovora, na šta smo spremni, ali tek nakon što zajedno usvojimo budžet za narednu godinu i obezbijedimo stabilan izvor finansiranja", naveo je Stanivuković.

On je pozvao predstavnike sindikata da nastave dijalog i istakao da Grad želi da bude partner, a ne suprotstavljena strana.

"Kada bi svi nezadovoljni u društvu stali sa radom, stalo bi društvo, a to nije i ne smije biti opcija", poručio je gradonačelnik.

Stanivuković je podsjetio da je u prethodnih pet godina Grad bez pritisaka i štrajkova potpisao novi kolektivni ugovor kojim su povećane plate za 250 KM, uveden kolektivni godišnji odmor i poboljšani koeficijenti.

"Ako, nakon svega učinjenog i pružene ruke saradnje, Sindikat ne pokaže spremnost na kompromis, onda se takve odluke mogu tumačiti kao svjesno odlaganje rješenja ili vođenje u pogrešnom smjeru, suprotnom interesima Grada, roditelja i djece. Siguran sam da će roditelji razumjeti da je Grad učinio i više nego što je mogao u datim okolnostima", zaključio je Stanivuković.