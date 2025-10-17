logo
Banjalučki vrtići nastavljaju štrajk od 20. oktobra, rad samo za jasličke grupe

Autor N.D. Izvor SRNA
0

Banjalučki vrtići u okviru Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje od ponedjeljka, 20. oktobra, nastavljaju štrajk i radiće prema novom aktu o minimumu rada, a samo četiri velika objekta će primati jasličke grupe, odnosno djecu do tri godine.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Predsjednik Sindikalne organizacije Slađana Mišić rekla je Srni da će rad za jasličke grupe biti organizovan u vrtićima "Neven", "Plavi čuperak", "Naša djeca" i vrtić "Marija Mažar", koji pohađaju djeca sa poteškoćama u razvoju.

Vrtići u okviru ovog Centra štrajkovali su ove sedmice, organizujući minimum rada kako bi iskazali nezadovoljstvo jer nisu do povećanja plana od 20 odsto, koje traje od ranije.

Sindikat zaposlenih u Centru tražio je na zasjedanju u utorak potpisivanje kolektivnog ugovora kojim bi plate svim zaposlenim bile povećane za 20 odsto.

Zaposleni u ovom centru, u okviru kojeg rade 33 vrtića, sredinom juna su održali mirne proteste, kao i štrajk upozorenja u julu i septembru.

štrajk vrtići Banjaluka

