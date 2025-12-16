Sve više djece u vrtićima širom Srpske, ali na mjesto i dalje čeka 5.144 mališana - najviše u Banjaluci

Programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Republici Srpskoj ove godine obuhvaćeno je 19.370 djece, što je u odnosu na prošlu više za 3,4 odsto ili 643 djece, saopšteno je iz Republičkog zavoda za statistiku.

Izvor: @5byseven via Twenty20

Taj broj veći je za 47,4 odsto u odnosu na radnu 2019/2020. godinu, kada je 13.138 djece bilo obuhvaćeno programom predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Program za djecu u godini pred polazak u školu u radnoj 2025/2026. godini pohađalo je 5.982 djece.

Polovina njih istovremeno je pohađala i predškolsku ustanovu i ovaj program, dok je druga polovina, njih 2.998, pohađala samo program za djecu u godini pred polazak u školu. Od ukupnog broja djece u programu, 57,2 odsto su dječaci.

Na mjesto u predškolskim ustanovama čeka 5.144 djece, što je u odnosu na prethodnu godinu više za 3,4 odsto.

U javnim predškolskim ustanovama na mjesto čeka 4.773 djece, a u privatnim ustanovama njih 371.

U najvećem broju ustanova - 45 boravak djece košta od 301 do 400 KM, a u 36 ustanova od 101 do 200 KM mjesečno.

Cijena boravka u iznosu od 401 do 500 KM plaća se u 24 ustanove, od 201 do 300 KM u 13 ustanova, u sedam ustanova do 100 KM, a preko 500 KM u šest ustanova.

U radnoj 2025/2026. godini zaposlena su 1.824 vaspitača, što je za 6,7 odsto više u odnosu na prethodnu godinu, a od ukupnog broja njih 26 ili 1,4 odsto su muškog pola.

Najviše djece koja redovno pohađaju predškolsku ustanovu je u Banjaluci - 5.633, Bijeljini 1.966, Istočnom Sarajevu 1.428, Gradišci 855 i u Laktašima 847.

Od ukupnog broja djece u radnoj 2025/2026. godini, 51,6 odsto su dječaci.