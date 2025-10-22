logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Pao dogovor: Banjalučki vrtići rade u punom kapacicetu

Pao dogovor: Banjalučki vrtići rade u punom kapacicetu

Autor Nikolina Damjanić Izvor RTRS
0

Vrtići u Banjaluci od jutros rade u punom kapacitetu, kako je dogovoreno na jučerašnjem sastanku Sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem.

shutterstock_1723482655.jpg Izvor: Shutterstock

Zaposleni u Centru za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Banjaluka dobiće povećanje plata za 16,6 odsto za oktobar, novembar i decembar, isplatu regresa, dok će ponovo za sto sjesti 15. decembra kako bi razgovarali o kolektivnom ugovoru.

Podsjećamo, radnici Centra za predškolsko vaspitanje započeli su štrajk od 14 oktobra, zahtijevajući veće plate.

Možda će vas zanimati

Tagovi

vrtići štrajk Banjaluka

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ