Pao dogovor: Banjalučki vrtići rade u punom kapacicetu

Vrtići u Banjaluci od jutros rade u punom kapacitetu, kako je dogovoreno na jučerašnjem sastanku Sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje sa gradonačelnikom Banjaluke Draškom Stanivukovićem.

Izvor: Shutterstock

Zaposleni u Centru za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Banjaluka dobiće povećanje plata za 16,6 odsto za oktobar, novembar i decembar, isplatu regresa, dok će ponovo za sto sjesti 15. decembra kako bi razgovarali o kolektivnom ugovoru.

Podsjećamo, radnici Centra za predškolsko vaspitanje započeli su štrajk od 14 oktobra, zahtijevajući veće plate.