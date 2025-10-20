Više stotina radnika Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Banjaluci, koji su u generalnom štrajku već šest dana, danas su održali protest nadomak Gradske uprave.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Svoje nezadovoljstvo izrazili su zviždanjem pištaljki i glasnim negodovanjem. Ponovili su da ne odustaju od zahtjeva za povećanje plata od 20 odsto, kao i potpisivanje izmjena kolektivnog ugovora. Ističu da imaju veliku podršku roditelja, što se, kako su naveli, vidjelo jutros kada je od 2.500 djece samo njih 67 roditelja dovelo djecu u vrtić jer nisu imali alternativu.

"Mi smo danas smanjili proces našeg rada, tako što smo vrata otvorili za njih 600, a od tog broja samo 67 roditelja dovelo je jutros svoje mališane u objekte Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Banjaluka koji su primali samo jasličku grupu", rekla je Slađana Mišić, predsjednica Sindikalne organizacije Centra za predškolsko.

Kada je u pitanju sutrašnji dan, istakla je da oni čekaju odgovor iz Gradske uprave, ali da odustati neće.

"Danas smo skoro svi ovdje, a sutra? Vidjećemo sutra. Ovaj dan je dug, traje do ponoći. Mi smo na vezi. Dostupni smo. Nama je najprihvatljivija i najsigurnija varijanta potpisivanje dopuna i izmjena kolektivnog ugovora. Naš ugovor traje do kraja februara i ne vidimo prepreku za potpisivanje ovih izmjena sa povećanjem plata. Loptica je sada kod njih", rekla je Mišić.

Naglasila je da je ovo osjetljiva kategorija i niko nema pravo da na ovo ostane imun.

Vidi opis Banjalučki vaspitači održali protest: Štrajk se nastavlja, iz Gradske uprave kažu da nema razloga za to (FOTO/VIDEO) Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 17 1 / 17 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 17 2 / 17 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 17 3 / 17 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 17 4 / 17 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 17 5 / 17 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 17 6 / 17 AD Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 17 7 / 17 Izvor: Mondo - Slaven Petković Br. slika: 17 8 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 9 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 10 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 11 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 12 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 13 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 14 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 15 / 17 AD Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 16 / 17 Izvor: Slaven Petković, mondo.ba Br. slika: 17 17 / 17

Vaspitačica Olivera Janjić, rekla je da su se na štrajk odlučili jer im ništa drugo nije preostalo.

"Ovo nije usmjereno ni protiv djece ni protiv roditelja, mi samo želimo život dostojanstven čovjeka. Djeca su temelj budućnosti, ali mi vaspitači smo graditelji njihovog danas za njihovo buduće sutra", rekla je Janjićeva i zahvalila roditeljima na podršci.

Kuvar Marko Vučić rekao je da bi potpisivanje kolektivnog ugovora dalo sigurnost u trajno rješenje, te da ih politika ne zanima.

Nakon protesta, medijima se obratila i gradski menadžer Mirna Savić Banjac koja je poručila da je vaspitačima ispunjen zahtjev za povećanje plata do kraja godine, a da bi se kolektivni ugovor mogao potpisati kada se usvoji budžet za 2026. godinu.

"U potpunosti razumijemo njihove zahtjeve za veće plate, i prvobitno smo ponudili rješenje kroz jednokratnu isplatu svim radnicima u iznosu od 450 KM do kraja godine, ali to nije prihvaćeno. Nakon toga ponudili smo im isplatu povećanja od 20 odsto, kako su i tražili, međutim iako smo zahtjev ispunili, štrajk je i dalje na snazi", rekla je Savić Banjac.

Dodala je da je gradska adminstracija ponudila 20 odsto uvećanja, naglasivši da kolektivni ugovor zvanično nije ni zaveden kao zahtjev štrajkača, ali da to ne znači da Gradska uprava tom zahtjevu neće udovoljiti.

"Sada kažemo da je i to moguće , ali kada se usvoji budžet, jer su prihodi Grada nesigurni i bez usvojenog budžeta ne možemo garantovati isplatu uvećanih plata i naredne godine", poručila je Savić Banjac i podsjetila da je budžet Grada za 2025. godinu usvojen tek u junu ove godine.

Podsjetila je radnike Centra da je osnivač, što je u ovom slučaju Grad, propisao minumum procesa rada i zamolila da to i ispune, kako roditelji i djeca ne bi trpili.

(Mondo)