Postignut dogovor: Banjalučki vrtići od sutra rade punim kapacitetom

Radnici Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Banjaluka i Gradska uprava Banjaluka, kao osnivač ove ustanove, postigli su dogovor nakon višesatnih pregovora.

Kako su istakli na konferenciji za novinare, dogovoreno je povećanje plata do kraja ove godine i isplata regresa, pišu Nezavisne novine.

Takođe, od sutra vrtići koji djeluju u okviru Centra za predškolsko obrazovanje i vaspitanje Banjaluka rade u punom kapacitetu.

Podsjećamo, radnici Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje bili su u generalnom štrajku od 14. oktobra, a tražili su povećanje plata i potpisivanje novog kolektivnog ugovora.

Banjalučki vrtići radili su sa minimumom procesa rada, a od juče su radile samo jasličke grupe u četiri objekta.

Radnici Centra su juče održali i mirni protest ispred Gradske uprave, poručivši da neće odustati.

