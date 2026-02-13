Upozorenje sindikata: Ukoliko ne bude promjena, zatvaramo Centar za predškolsko vaspitanje

Predsjednica Sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Slađana Mišić upozorila je da bi ustanova mogla biti zatvorena ukoliko uskoro ne dođe do rješenja spora sa Gradskom upravom Banjaluka.

Izvor: Dušan Volaš - Mondo

Ona je istakla da zaposleni nakon dvije godine pregovora više nemaju prostora za odlaganje štrajka.

Mišićeva je za Glas Srpske rekla da su sindikalni predstavnici jutros gostovali u medijima, nakon čega je uslijedio poziv iz Gradske uprave, ali bez konkretnog pomaka.

„Nismo došli do nekog pozitivnog rješenja. Odluka o štrajku stupila je na snagu 23. Ukoliko ne bude nekih promjena, mi zatvaramo ustanovu. Moramo doći do svog cilja, jer nema više smisla na ovaj način pregovarati. Svima je već dosadio i štrajk, ne možemo da se bavimo time iz dana u dan i da se pitamo hoćemo li moći platiti račune“, pojasnila je ona.

Dodaje da je situacija izuzetno teška jer zaposleni, kako kaže, dvije godine vode borbu bez prihvatljive ponude.

„Kada je donesen budžet i amandmani usvojeni, sredstva su direktno usmjerena na plate Centra za predškolsko, zbog prethodnog perioda gdje su svi upoznati da smo radili za minimalac i da je nekoliko puta bio štrajk. I bez obzira na te usvojene amandmane i na povećan budžet, oni nama kažu da tog novca nema, što je stvarno neozbiljno“, istakla je Mišićeva.

Ona upozorava da nadležni ne shvataju ozbiljnost posljedica koje bi nastale potpunim zatvaranjem ustanove.

„Ne znam zašto to rade, jer oni će imati pet hiljada roditelja na vratima. Mislim da nisu svjesni šta bi se desilo da tolika ustanova stane. Pokušala sam da im predočim šta znači da im ne dođe pet hiljada ljudi na posao, ali ili misle da se mi šalimo ili ne shvataju ozbiljnost događaja“, naglasila je Mišićeva.