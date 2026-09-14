Pokušao pobjeći: Banjalučanin uhvaćen kod zasada marihuane (FOTO)

Policija je u Banjaluci uhapsila D.K. zbog sumnje da je neovlašćeno proizvodio i prometovao opojne droge, u okviru akcije „Plantaža 2026“.

Izvor: PU Banjaluka

Policijski službenici Policijske uprave Banjaluka su 11. septembra, tokom operativnog rada, na jednoj lokaciji na području grada pronašli zasad biljaka koje svojim izgledom asociraju na indijsku konoplju.

Kako je saopšteno iz Policijske uprave Banjaluka, policajci su istog dana uočili D.K. kako prilazi zasadu. Kada je primijetio policijske službenike, dao se u bijeg, ali je ubrzo sustignut i lišen slobode.

Kod njega je pronađena i oduzeta biljna materija koja izgledom asocira na marihuanu, kao i improvizovana cigareta, takozvani džoint, sa tragovima sagorijevanja.

Tokom uviđaja na lokaciji pronađeno je i izuzeto ukupno 10 stabljika biljaka koje svojim izgledom asociraju na indijsku konoplju.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka.

Nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta, protiv D.K. će Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.

(Mondo)