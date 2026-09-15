Drama iznad Baltičkog mora umalo se pretvorila u katastrofu kada je ruska fregata ispalila signalne rakete na danski vojni helikopter.

Izvor: Vitaliy Ankov / Sputnik / Profimedia

Ruska fregata ispalila je u ponedeljak rakete signalne na helikopter danskih oružanih snaga iznad Baltičkog mora tokom danskog rutinskog nadzora u blizini grada Gedsera.

O ovom incidentu izvijestile su Oružane snage Kraljevine Danske, koje su saopštile da je jedna od raketa prošla na maloj udaljenosti od helikoptera, prenosi "Ukrajinska pravda".

Danski vojni analitičar je taj događaj nazvao "nesvakidašnjim". "Ništa slično nismo vidjeli u blizini danskih voda još od Hladnog rata", rekao je za danski "Berlingske" Esben Saling Larsen, vojni analitičar pri Centru za operacije FSA (zajedničko tijelo Ratnog vazduhoplovstva, Komande odbrane i Ministarstva odbrane).