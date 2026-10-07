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Nije vozio, ali je uhapšen: Mrtav pijan "zauzeo" ulicu u Prnjavoru, imao 4,06 promila alkohola

Nije vozio, ali je uhapšen: Mrtav pijan "zauzeo" ulicu u Prnjavoru, imao 4,06 promila alkohola

Autor Dušan Volaš
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Prnjavorčanin D.Đ. uhapšen je juče nakon što se, sa čak 4,06 promila alkohola u organizmu, kretao kolovozom kao pješak, a zatim pao i ležao na putu, ometajući ostale učesnike u saobraćaju, saopšteno je iz PU Banjaluka.

alkotest Izvor: Shutterstock

Uhapsili su ga policijski službenici Policijske stanice Prnjavor.

"Navedeno lice se u vidno alkoholisanom stanju kao pješak kretalo kolovoznom trakom, a potom palo i ležalo na kolovozu, čime je ometalo druge učesnike u saobraćaju", navodi se u saopštenju.

Provjerom je kod D.Đ. utvrđeno 4,06 grama alkohola po kilogramu, odnosno 4,06 promila.

Uhapšen je zbog prekršaja iz Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja Republike Srpske i Zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH.

"Licu D.Đ. će biti uručen prekršajni nalog", ističe se u saopštenju.

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Tagovi

pijanstvo alkohol saobraćaj Prnjavor

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