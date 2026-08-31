Pijan vozio sa 2,96 promila, pa policija kod njega pronašla puške i ručni bacač raketa

Policija u Čelincu uhapsila muškarca sa 2,96 promila alkohola, a pretresom pronašla dvije vojne puške, ručni bacač raketa i municiju. U Prnjavoru pronađeno 17 stabljika indijske konoplje.

Izvor: PU Banjaluka

Policija u Čelincu uhapsila je S.G. nakon što je tokom kontrole utvrđeno da je vozio „Audi“ sa čak 2,96 promila alkohola u krvi, a pretresom njegove kuće i pomoćnih objekata pronađeno je i ilegalno oružje.

Policijski službenici Policijske stanice Čelinac su 28. avgusta oko 12.40 časova u Čelincu kontrolisali putničko vozilo kojim je upravljao S.G.

Alkotestiranjem je utvrđeno prisustvo 2,96 g/kg alkohola u organizmu, nakon čega je S.G. lišen slobode.

Policija je potom operativnim radom došla do saznanja da S.G. posjeduje ilegalno oružje, pa su, na osnovu naredbe Osnovnog suda u Kotor Varošu i uz prethodnu saglasnost dežurnog tužioca Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, pretresli kuću i pomoćne objekte koje koristi.

Tokom pretresa pronađene su i oduzete dvije vojne puške, ručni bacač raketa M80 kalibra 64 milimetra, više komada puščane i pištoljske municije različitog kalibra, kao i drugi predmeti koji mogu biti povezani sa krivičnim djelom.

S.G. je uručen i prekršajni nalog zbog „obijesne vožnje“. Za upravljanje vozilom sa koncentracijom alkohola većom od 1,50 g/kg propisana je novčana kazna od 2.000 KM, dva kaznena boda i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od šest mjeseci.

Protiv S.G. će nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka biti podnesen izvještaj zbog sumnje da je počinio krivično djelo „Nedozvoljena proizvodnja i promet oružja ili eksplozivnih materija“.

U Prnjavoru pronađeno 17 stabljika indijske konoplje

Izvor: PU Banjaluka

Istovremeno, prnjavorska policija je u okviru akcije „PLANTAŽA 2026“ uhapsila P.D. iz Prnjavora zbog sumnje da je neovlašteno proizvodio i prometovao opojnim drogama.

Policijski službenici Policijske stanice Prnjavor su 29. avgusta na imanju u vlasništvu P.D. izvršili uviđaj, prilikom kojeg su pronašli i izuzeli 17 stabljika biljaka koje svojim izgledom asociraju na indijsku konoplju.

Sve mjere i radnje preduzete su pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, kojem će nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu.