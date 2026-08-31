Pješak teško povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi kod Doboja

Pješak teško povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila na lokalnom putu kod Doboja.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Pješak D.S. sa područja Doboja teško je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se dogodila u noći između subote i nedjelje na lokalnom putu na području ovog grada.

Iz Policijske uprave Doboj saopšteno je da se nezgoda dogodila 30. avgusta oko 3.00 časa, a u njoj su učestvovali automobil „pežo“, kojim je upravljao G.S. iz Doboja, i pješak D.S.

Povrijeđenom pješaku ukazana je pomoć, nakon čega je upućen na liječenje u Bolnicu „Sveti apostol Luka“ u Doboju.

Uviđaj su obavili policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Doboj, a o nezgodi je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Doboj.

Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Doboj u protekla 24 časa evidentirano je jedno krivično djelo, tri narušavanja javnog reda i mira i šest saobraćajnih nezgoda.