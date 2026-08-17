Požar zahvatio porodičnu kuću kod Doboja, gorjelo i nisko rastinje na više lokacija

U dobojskom naselju Bušletić požar je zahvatio porodičnu kuću i pričinio veću materijalnu štetu. Vatrogasci su intervenisali i zbog požara rastinja u Boljaniću i Božincima.

Izvor: Mondo - Slaven Petković

U dobojskom naselju Bušletić izbio je požar koji je zahvatio porodičnu kuću, pri čemu je pričinjena veća materijalna šteta, saopšteno je iz područnog odjeljenja Civilne zaštite.

Tokom proteklog perioda vatrogasci su intervenisali i na drugim lokacijama na području Doboja. U Boljaniću i Božincima požarom je zahvaćena veća površina niskog rastinja, dok je u Pridjelu Gornjem došlo do požara na elektroinstalacijama.

Pripadnici vatrogasnih jedinica bili su angažovani na svim požarištima i uspjeli su da stave vatru pod kontrolu.

Iz Civilne zaštite podsjećaju građane da budu posebno oprezni tokom perioda visokih temperatura i dugotrajne suše, kada je povećan rizik od izbijanja i širenja požara.

Građanima je upućen apel da ne pale vatru na otvorenom prostoru, te da u slučaju uočavanja požara odmah obavijeste vatrogasnu službu kako bi se spriječile veće posljedice.