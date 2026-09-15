Krađa u manastiru Glogovac: Banjalučani provalili u ladicu sa prilozima, sav ulov u kovanicama

Policija je uhapsila B.M. i N.B. iz Banjaluke zbog sumnje da su iz manastira "Glogovac" ukrali 1.650 KM u kovanicama kao i razne predmete.

Izvor: MUP RS



Iz Policijske uprave Mrkonjić Grad saopštili su da su osumnjičeni otkriveni juče.

- Pripadnici Policijske stanice Šipovo uočili su i legitimisali dva nepoznata lica koja su koristila putnički automobil „opel“. Identifikacijom lica utvrđeno je da se radi o licima B.M. i N.B. iz Banjaluke, a pregledom vozila je pronađeno više vrećica u kojima se nalazio metalni novac u iznosu od oko 1650 KM i predmeti sa vjerskim obilježjima. Operativnim radom na terenu policijski službenici došli su do saznanja da postoje osnovi sumnje da su navedena lica ušla u vjerski objekat na teritoriji opštine Šipovo, nasilno oštetila ladicu sa dobrovoljnim prilozima odakle su otuđila novac-stoji u saopštenju policije.

Dodali su da će nakon kompletiranja i dokumentovanja predmeta Okružnom javnom tužilaštvu Banjaluka protiv lica B.M. i N.B. biće dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu teška krađa.