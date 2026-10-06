I dalje obustavljen saobraćaj na prelazu Rača: Nakon gašenja požara na kamionu izlila se nafta

Na graničnom prelazu Rača obustavljen je saobraćaj zbog izlivanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Izvor: Srna

Uprava za indirektno oporezivanje BiH (UIO) saopštila je sinoć da je i dalje obustavljen saobraćaj na međunarodnom graničnom prelazu Rača-Sremska Rača, nakon što je u večernjim satima na mostu između Bosne i Hercegovine i Srbije izbio požar na teretnom vozilu sa registarskim oznakama BiH.

Kamion se zapalio na sredini mosta nakon što je napustio carinski terminal Uprave. U prikolici se nalazila pošiljka aluminijumskih ljestava koja je iz Bosne i Hercegovine izvožena u Rumuniju.

Uprava za indirektno oporezivanje BiH pozvala je vozače teretnih vozila, kao i ostale učesnike u saobraćaju, da koriste druge alternativne međunarodne granične prelaze da bi izbjegli duža zadržavanja.

Vatrogasne službe brzo su intervenisale i ugasile požar na kamionu.