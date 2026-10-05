logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Svjetski dan prosvjetara u Srpskoj: Sve manje mladih bira ovaj poziv, nedostaje nastavnika i vaspitača

Svjetski dan prosvjetara u Srpskoj: Sve manje mladih bira ovaj poziv, nedostaje nastavnika i vaspitača

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Prosvjetni radnici u Srpskoj vrijedno rade i nadležne institucije treba da im posvete više pažnje kako bi njihov materijalni i socijalni položaj bio što bolji, poručili su iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Srpske, povodom 5. oktobra - Svjetskog dana prosvjetara.

Prosvjetnih radnika u Srpskoj sve manje, Izvor: Shutterstock

"Ne smijemo dozvoliti da bilo ko dođe u vrtić ili školu i ispolji bilo kakvo nasilje, te da prođe nekažnjeno. Mališane vaspitavamo da budu dobri, ali ako im uzori budu loši ljudi, pa makar to bili i roditelji, onda je u velikom problemu cijelo društvo", rekao je predsjednik ovog sindikata Dragan Gnjatić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Gnjatić je rekao da, prema podacima UN, u svijetu nedostaju oko 44 miliona prosvjetnih radnika, na području Evrope i Sjeverne Amerike oko pet miliona, te napomenuo da pedagoške fakultete u Republici Srpskoj upisuje sve manji broj svršenih srednjoškolaca.

Izvor: Srna/Radenko Kuprešak

"Nastavnica koja treba da ide na trudničko bolovanje nema zamjenu jer na biroima rada nema profesora razredne nastave. Takođe, na biroima rada nema nijednog vaspitača u predškolskim ustanovama", tvrdi Gnjatić.

Predsjednik Sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka Slađana Mišić upozorila je na nedostatak kadra, mjesta u vrtićima i gašenje odjeljenja u školama, te pozvala prosvjetare da se ujedine, okupe oko sindikata i da snažno djeluju u zaštiti svojih prava i očuvanja ovog poziva.

Učiteljica u Osnovnoj školi "Dositej Obradović" u Doboju Božica Gligorić naglasila je da su učitelji temelj društva čija se uloga ne svodi samo na puko podučavanje budućih generacija. Ona smatra da je problem što je danas učitelj zaokupljen administrativnim poslovima. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

prosvjeta sindikat

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ