Svjetski dan prosvjetara u Srpskoj: Sve manje mladih bira ovaj poziv, nedostaje nastavnika i vaspitača

Prosvjetni radnici u Srpskoj vrijedno rade i nadležne institucije treba da im posvete više pažnje kako bi njihov materijalni i socijalni položaj bio što bolji, poručili su iz Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Srpske, povodom 5. oktobra - Svjetskog dana prosvjetara.

Izvor: Shutterstock

"Ne smijemo dozvoliti da bilo ko dođe u vrtić ili školu i ispolji bilo kakvo nasilje, te da prođe nekažnjeno. Mališane vaspitavamo da budu dobri, ali ako im uzori budu loši ljudi, pa makar to bili i roditelji, onda je u velikom problemu cijelo društvo", rekao je predsjednik ovog sindikata Dragan Gnjatić na konferenciji za novinare u Banjaluci.

Gnjatić je rekao da, prema podacima UN, u svijetu nedostaju oko 44 miliona prosvjetnih radnika, na području Evrope i Sjeverne Amerike oko pet miliona, te napomenuo da pedagoške fakultete u Republici Srpskoj upisuje sve manji broj svršenih srednjoškolaca.

Izvor: Srna/Radenko Kuprešak

"Nastavnica koja treba da ide na trudničko bolovanje nema zamjenu jer na biroima rada nema profesora razredne nastave. Takođe, na biroima rada nema nijednog vaspitača u predškolskim ustanovama", tvrdi Gnjatić.

Predsjednik Sindikalne organizacije Centra za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banjaluka Slađana Mišić upozorila je na nedostatak kadra, mjesta u vrtićima i gašenje odjeljenja u školama, te pozvala prosvjetare da se ujedine, okupe oko sindikata i da snažno djeluju u zaštiti svojih prava i očuvanja ovog poziva.

Učiteljica u Osnovnoj školi "Dositej Obradović" u Doboju Božica Gligorić naglasila je da su učitelji temelj društva čija se uloga ne svodi samo na puko podučavanje budućih generacija. Ona smatra da je problem što je danas učitelj zaokupljen administrativnim poslovima.

(Srna)