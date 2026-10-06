Nakon svježeg jutra toplo i prijatno: Danas pretežno sunčano, do 28 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH danas će biti pretežno sunčano i toplo vrijeme, uz malu do umjerenu oblačnost na zapadu.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Jutro je hladno, a duž riječnih dolina i po kotlinama moguća je prolazna magla, saopšteno je iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske.

Maksimalna temperatura vazduha od 23 do 28, u višim predjelima 18 stepeni Celzijusovih.

Vjetar slab istočni i sjeveroistočni.

Temperatura vazduha izmjerena u 7.00 časova: Višegrad dva, Bijeljina i Han Pijesak četiri, Banjaluka, Doboj, Sarajevo, Zenica i Bileća pet, Prijedor i Mrkonjić Grad šest, Bihać sedam, Tuzla osam, Trebinje 12, te Mostar i Neum 13 stepeni Celzijusovih.

STANJE NA PUTEVIMA

Na graničnom prelazu Rača obustavljen je saobraćaj zbog izlivanja nafte nakon gašenja zapaljenog teretnog vozila.

Na dionicama u usjecima u Republici Srpskoj i Federaciji BiH mogući su odroni, a u kotlinama je mjestimično smanjena vidljivost zbog magle, saopšteno je iz Auto-moto saveza Srpske.

Zbog izvođenja minerskih radova na izgradnji dodatne trake za spora vozila, doći će do privremene obustave saobraćaja na dionici magistralnog puta Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija, od 9.00 do 12.00 časova, u trajanju od 10 do 15 minuta, saopšteno je iz Auto-moto saveza Republike Srpske.

Radi izvođenja minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova, po potrebi od u trajanju od pet do 10 minuta, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu granica Republike Srpske/BiH Lapišnica-LJubogošta, mjesto Han Derventa.

Zbog oštećenja mosta na magistralnom putu Sastavci-Ustiprača saobraćaj se odvija jednom saobraćajnom trakom i reguliše ga privremeno postavljena saobraćajna signalizacija, a brzina kretanja vozila ograničena je na 30 kilometara na čas. Na mostu je zabranjen saobraćaj za vozila čija dozvoljena masa prelazi 30 tona.

Radi izvođenja minerskih radova od 7.00 do 15.00 časova, po potrebi od u trajanju od pet do 10 minuta, doći će do obustave saobraćaja na magistralnom putu granica Republike Srpske/BiH Lapišnica-LJubogošta, mjesto Han Derventa.

Na dionici magistralnog puta Gornji Jelovac-Prijedor jedan, kao i na regionalnom putu Kozarac-Vodice, zbog klizišta saobraćaj se odvija jednom kolovoznom trakom naizmjenično. Saobraćajana signalizacija reguliše saobraćaj.

Aktivirano je klizište na dionici magistralnog puta Gradiška-Kozarska Dubica, na ulazu u Orahovu zbog čega je neophodan dodatni oprez i sporija vožnja, brzina kretanja ograničena je na 20 kilometara na čas.

Zbog aktiviranih klizišta, jednom saobraćajnom trakom, u dužini od 50 metara, saobraćaj se odvija na regionalnom putu Prnjavor-Ukrina, u mjestu Vijačani.

Na regionalnom putu Karanovac-Kneževo, u mjestu LJubačevo, zbog pojave klizišta, saobraćaj se odvija jednom trakom u dužini od 40 metara. Od 9.00 do 15.00 časova dolaziće do povremene obustave saobraćaja u trajanju od 10 do 15 minuta zbog sanacije klizišta i radova na proširenju kolovozne trake.

Saobraćaj je na dionici auto-puta Kakanj-Lašva zatvoren za sva vozila i preusmjeren dvosmjerno, suprotnom stranom auto-puta.

Zbog nastavka izgradnje poddionice autoputa Nemila-Vranduk zatvorena je poddionica Golubinja-Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralni put.

Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.