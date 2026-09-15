Uhapšen Zvorničanin zbog krađe 20 ovaca

Policija u Zvorniku uhapsila je R.S. zbog sumnje da je ukrao 20 ovaca, a dovodi se u vezu i sa još dva krivična djela teška krađa.

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Policija je uhapsila Zvorničanina čiji su inicijali R.S. osumnjičenog za krađu 20 ovaca.

Policiji je juče prijavljena krađa ovaca tokom noći iz ograđenog tora u blizini porodične kuće oštećenog na području Zvornika.

Tokom kriminalističke obrade utvrđeno je da se lice R.S. može dovesti u vezu sa još dva krivična djela teška krađa, izvršena tokom 2024. godine, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

O svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo.