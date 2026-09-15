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Uhapšen Zvorničanin zbog krađe 20 ovaca

Uhapšen Zvorničanin zbog krađe 20 ovaca

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Policija u Zvorniku uhapsila je R.S. zbog sumnje da je ukrao 20 ovaca, a dovodi se u vezu i sa još dva krivična djela teška krađa.

ovce Izvor: Shutterstock

Policija je uhapsila Zvorničanina čiji su inicijali R.S. osumnjičenog za krađu 20 ovaca.

Policiji je juče prijavljena krađa ovaca tokom noći iz ograđenog tora u blizini porodične kuće oštećenog na području Zvornika.

Tokom kriminalističke obrade utvrđeno je da se lice R.S. može dovesti u vezu sa još dva krivična djela teška krađa, izvršena tokom 2024. godine, saopšteno je danas iz Policijske uprave Zvornik.

O svemu je obaviješteno nadležno tužilaštvo.

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Tagovi

Zvornik krađa ovce

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Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

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Hvala što ste poslali vijest.

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