Dvojica Zvorničana predata tužilaštvu u Bijeljini: U pretresima pronađena droga, novac i telefoni

Dvojica Zvorničana, uhapšena u operativnoj akciji "Kaciga", predata su nadležnom tužilaštvu u Bijeljini zbog sumnje na trgovinu opojnim drogama. Prilikom pretresa oduzeto je 934 grama marihuane, kokain, novac i telefoni namijenjeni prodaji narkotika.

Izvor: PU Zvornik

Hapšenju su prethodili pretresi stana, pomoćnih prostorija i vozila koje koriste osumnjičeni, a koji su izvršeni 4. septembra na osnovu naredbe Osnovnog suda u Zvorniku i uz saglasnost postupajućeg tužioca.

Prilikom pregleda objekata i vozila, uz narkotike je pronađeno i više mobilnih telefona, određena količina novca u različitim apoenima i valutama, te drugi predmeti koji se direktno dovode u vezu sa uličnom prodajom droge.

Svi oduzeti predmeti biće korišteni kao dokazni materijal u daljoj istrazi, a iz Policijske uprave Zvornik navode da će i u narednom periodu nastaviti sa kontinuiranim operativnim aktivnostima usmjerenim na otkrivanje i procesuiranje osoba uključenih u lanac trgovine narkoticima.