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Policija pronašla oružje i drogu u Tuzlanskom kantonu: Oduzeta dva pištolja i vaga

Policija pronašla oružje i drogu u Tuzlanskom kantonu: Oduzeta dva pištolja i vaga

Autor Haris Krhalić
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Pretresom više lokacija u Tuzlanskom kantonu pronađeni su pištolji, droga, digitalna vaga i drugi predmeti povezani sa zloupotrebom narkotika.

Policija FBiH Izvor: MUP TK

Pretresom više lokacija na području Tuzlanskog kantona pronađeno je oružje i droga, saopšteno je danas iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Pronađena su dva pištolja marke "bereta" i "ekol special", više pakovanja opojne droge, digitalna vaga za precizno mjerenje i drugi predmeti koji se dovode u vezu sa zloupotrebom opojnih droga, a koji će biti korišteni u dokaznom postupku.

Pretres je obavljen uz saglasnost Kantonalnog tužilaštva i po naredbama nadležnih opštinskih sudova.

Privremeno oduzete materije biće predmet vještačenja, nakon čega će Tužilaštvu Tuzlanskog kantona biti dostavljeni odgovarajući izvještaji.

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Tagovi

droga Tuzlanski kanton

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