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Uhapšen Sarajlija zbog droge, u akciji zaplijenjena municija i novac

Uhapšen Sarajlija zbog droge, u akciji zaplijenjena municija i novac

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Muškarac Z. M. (43) uhapšen je u Sarajevu u policijskoj akciji "Gorica dva", a tokom pretresa na području opštine Centar pronađeni su kokain i marihuana.

Uhapšen muškarac u Sarajevu: Pronađeni kokain, marihuana i municija Izvor: MUP KS

Prilikom pretresa pronađeni su i okvir za pištolj sa pripadajućom municijom, određeni iznos novca, digitalna vaga i drugi predmeti od interesa za istragu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Z. M. osumnjičen je za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga.

On se trenutno nalazi na kriminalističkoj obradi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Akciju "Gorica dva" realizovali su pripadnici Uprave policije kantonalnog MUP-a pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva.

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Tagovi

Sarajevo hapšenje droga municija

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