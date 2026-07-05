Obračun u sarajevskoj opštini Stari Grad: Oštrim predmetom povrijedio sugrađanina, pa pokušao pobjeći

Policijski službenici Policijske uprave Stari Grad uhapsili su juče M.H. (33) iz Sarajeva zbog sumnje da je počinio krivična djela pokušaj ubistva i laka tjelesna povreda.

Izvor: MUP KS

Prema informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, incident se dogodio u ulici Avdage Šahinagića na području opštine Stari Grad, gdje je nakon verbalnog sukoba između četiri osobe došlo i do fizičkog obračuna. Tom prilikom M.H. je, kako navode iz policije, oštrim predmetom povrijedio T.H. (42), nakon čega je pokušao pobjeći s mjesta događaja.

Iz MUP-a KS saopštili su da nakon pregleda u KCUS-u T.H. nije utvrđen stepen povreda jer je odbio zadržavanje i daljnju opservaciju. S druge strane, kod M.H. su konstatovane lake tjelesne povrede.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Kantona Sarajevo, a uviđaj su obavili pripadnici Uprave policije MUP-a KS. Osumnjičeni je nakon hapšenja predat u prostorije za zadržavanje osoba lišenih slobode MUP-a Kantona Sarajevo.

(Avaz/Mondo)