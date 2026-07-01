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Akcija u Sarajevu: Otkriven ilegalni smještaj sa 19 migranata

Akcija u Sarajevu: Otkriven ilegalni smještaj sa 19 migranata

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Inspektori Službe za poslove sa strancima sproveli su ciljanu kontrolu na području opštine Novo Sarajevo i otkrili 19 stranih državljana koji su boravili u objektu korištenom za ilegalni smještaj.

Otkriven ilegalni smještaj sa 19 migranata u Sarajevu Izvor: Služba za poslove sa strancima BiH

Inspektori Službe za poslove sa strancima u Sarajevu su pronašli 19 stranih državljana koji su boravili u objektu korištenom za ilegalni smještaj.

Državljani Bangladeša, Pakistana i Gane koji nisu ispunjavali uslove za zakonit boravak u BiH otkriveni su na području opštine Novo Sarajevo, saopšteno je danas iz Službe za poslove sa strancima.

Tokom jučerašnje ciljane kontrole pronađena je i veća količina putnih isprava stranih državljana, koje će, u skladu sa zakonskin procedurama, biti vraćene nadležnim diplomatsko-konzularnim predstavništvima, odnosno ambasadama.

Izvor: Služba za poslove sa strancima BiH

Nakon sprovedenih mjera iz nadležnosti Službe, strani državljani upućeni su u Privremeni prihvatni centar Blažuj, dok su prema vlasniku objekta preduzete zakonom propisane mjere i izrečene prekršajne sankcije.

U saopštenju je navedeno da Služba za poslove sa strancima nastavlja intenzivne operativne aktivnosti usmjerene na suzbijanje nezakonitih migracija i otkrivanje ilegalnog boravka stranih državljana na teritoriji BiH.

Kontinuirani rezultati ovih aktivnosti potvrđuju opredijeljenost Službe da dosljednim i pojačanim kontrolama sprečava zloupotrebe u oblasti migracija, štiti zakonitost boravka stranaca i doprinosi ukupnoj bezbjednosti BiH, dodaje se u saopštenju.

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Tagovi

migranti Sarajevo Služba za poslove sa strancima

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