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Državljanin BiH optužen za krijumčarenje migranata u Hrvatskoj

Državljanin BiH optužen za krijumčarenje migranata u Hrvatskoj

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Tužilaštvo u Sisku podiglo je optužnicu protiv 33-godišnjeg državljanina BiH zbog krijumčarenja migranata preko Une. Tokom ilegalnog prelaska nabujale rijeke čamac se prevrnuo, a jedan kineski državljanin je poginuo.

Državljanin BiH optužen za krijumčarenje migranata preko Une, jedna osoba stradala Izvor: Granična policija BiH

Županijsko državno tužilaštvo u Sisku podiglo je optužnicu protiv 33-godišnjeg državljanina BiH koja ga tereti da je učestvovao u krijumčarenju migranata koje je završilo smrću jednog lica.

Iz Državnog tužilaštva Hrvatske saopšteno je da je optuženi učestvovao u krijumčarenju migranata preko rijeke Une na području Hrvatske Kostajnice u februaru ove godine, po prethodnom dogovoru i uputstvima organizatora krijumčarenja.

U optužnici se navodi da je optuženi s još jednom osobom na obali Une na području BiH ukrcao pet kineskih državljana u čamac kako bi ih ilegalno preveo u Hrvatsku.

Napominje se da je vodostaj rijeke u to vrijeme bio visok i da je na snazi bilo stanje pripravnosti za odbranu od poplave, ali da je, uprkos tome, optuženi povezao migrante preko nabujale rijeke, te je voda prodrla u plovilo i ono se prevrnulo.

Sve su osobe pale u hladnu vodu, pri čemu se jedan strani državljanin utopio. Dvojica migranata uspjela su doplivati do hrvatske obale, dok su dva strana državljanina i druga nepoznata osoba koja je upravljala čamcem nestali.

Optuženom za teško krivično djelo protiv opšte bezbjednosti i za protivzakonito prebacivanje ljudi preko granice produžen je istražni zatvor.

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Tagovi

optužnica Hrvatska BiH migranti krijumčarenje

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