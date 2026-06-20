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Stradala i djevojčica: U Libiji pronađeno najmanje 15 tijela migranata nakon prevrtanja čamca

Stradala i djevojčica: U Libiji pronađeno najmanje 15 tijela migranata nakon prevrtanja čamca

Autor Haris Krhalić Izvor SRNA
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Tijela najmanje 15 migranata, uključujući jednu djevojčicu, isplivala su na obalu Libije u blizini Tobruka. Preživjeli navode da je na prevrnutom čamcu bilo oko 60 osoba, a bezbjednosne službe strahuju da broj žrtava nije konačan.

migranti nesreća Izvor: Shutterstock

Tijela najmanje 15 migranata, među kojima je i tijelo jedne djevojčice, isplivala su protekle sedmice na obalu Libije nakon što se prevrnuo čamac kojim su putovali, izjavili su izvori iz bezbjednosnih službi i mornarice.

Tijela su pronađena na više lokacija duž obale kod Tobruka, grada blizu egipatske granice.

"Prema riječima desetoro preživjelih, plovilo je prevozilo oko 60 ljudi", saopštio je izvor iz mornarice.

Dva bezbjednosna zvaničnika izjavila su da su posmrtni ostaci bili u poodmakloj fazi raspadanja i upozorila da bi moglo biti pronađeno još tijela.

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Libija migranti

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