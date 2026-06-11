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Belfast u plamenu: Demonstranti izazvali haos drugu noć zaredom (VIDEO)

Belfast u plamenu: Demonstranti izazvali haos drugu noć zaredom (VIDEO)

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
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Policija je upotrijebila vodene topove protiv demonstranata u Sjevernoj Irskoj koji su palili kuće i automobile, te bacali cigle, kamenje i flaše na snage reda tokom drugog dana protesta protiv migranata.

Protesti u Belfastu Izvor: Paul Faith / AFP / Profimedia

Maskirani demonstranti palili su kuće, autobus i automobile u Belfastu, primoravajući građane da napuste svoje domove.

Širom Sjeverne Irske zatvoren je gradski prevoz i pojedine škole.

Antimigrantski protesti su izbili nakon što je muškarac iz Sudana 8. juna nožem pokušao da ubije Stivena Ogilvija u Belfastu.

Protesti su održani i u drugim dijelovima Sjeverne Irske, ali su uglavnom bili mirni, piše "Dejli mejl".

Sukobi sa policijom su izbili nekoliko časova nakon što se 30-godišnji Hadi Alodid porijeklom iz Sudana pojavio pred sudom u Belfastu zbog pokušaja ubistva.

(Srna)

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Tagovi

Velika Britanija protesti migranti

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Hvala što ste poslali vijest.

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