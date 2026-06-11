Belfast u plamenu: Demonstranti izazvali haos drugu noć zaredom (VIDEO)

Policija je upotrijebila vodene topove protiv demonstranata u Sjevernoj Irskoj koji su palili kuće i automobile, te bacali cigle, kamenje i flaše na snage reda tokom drugog dana protesta protiv migranata.
Maskirani demonstranti palili su kuće, autobus i automobile u Belfastu, primoravajući građane da napuste svoje domove.
Širom Sjeverne Irske zatvoren je gradski prevoz i pojedine škole.
Anti-migration rioters are throwing Molotov cocktails at the police in Belfast tonightpic.twitter.com/jNMU2UkQAK— Visegrád 24 (@visegrad24)June 10, 2026
Antimigrantski protesti su izbili nakon što je muškarac iz Sudana 8. juna nožem pokušao da ubije Stivena Ogilvija u Belfastu.
Protesti su održani i u drugim dijelovima Sjeverne Irske, ali su uglavnom bili mirni, piše "Dejli mejl".
Sukobi sa policijom su izbili nekoliko časova nakon što se 30-godišnji Hadi Alodid porijeklom iz Sudana pojavio pred sudom u Belfastu zbog pokušaja ubistva.
(Srna)