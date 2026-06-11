Belfast u plamenu: Demonstranti izazvali haos drugu noć zaredom (VIDEO)

Policija je upotrijebila vodene topove protiv demonstranata u Sjevernoj Irskoj koji su palili kuće i automobile, te bacali cigle, kamenje i flaše na snage reda tokom drugog dana protesta protiv migranata.

Izvor: Paul Faith / AFP / Profimedia

Maskirani demonstranti palili su kuće, autobus i automobile u Belfastu, primoravajući građane da napuste svoje domove.

Širom Sjeverne Irske zatvoren je gradski prevoz i pojedine škole.

Anti-migration rioters are throwing Molotov cocktails at the police in Belfast tonightpic.twitter.com/jNMU2UkQAK — Visegrád 24 (@visegrad24)June 10, 2026

Antimigrantski protesti su izbili nakon što je muškarac iz Sudana 8. juna nožem pokušao da ubije Stivena Ogilvija u Belfastu.

Protesti su održani i u drugim dijelovima Sjeverne Irske, ali su uglavnom bili mirni, piše "Dejli mejl".

Sukobi sa policijom su izbili nekoliko časova nakon što se 30-godišnji Hadi Alodid porijeklom iz Sudana pojavio pred sudom u Belfastu zbog pokušaja ubistva.

(Srna)