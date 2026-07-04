Tragičan epilog slavlja u Sarajevu: Preminuo mladić koji je pao s krova automobila

Mladić D.H. (21) preminuo je na KCUS-u od posljedica pada s krova automobila tokom slavlja pobjede reprezentacije BiH. Vozač je bio pijan i bez dozvole.

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Mladić D. H. (21) preminuo je na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu (KCUS) od posljedica teških povreda koje je zadobio nakon pada s krova vozila. Tragedija se dogodila tokom proslave pobjede fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu, a informacija o smrti mladića potvrđena je za Klix.ba.

Do teške nesreće došlo je 25. juna, pola sata poslije ponoći (u 00:35 sati), na glavnoj sarajevskoj saobraćajnici u blizini zgrade Radio-televizije Bosne i Hercegovine (BHRT).

Prema zvaničnim informacijama iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo, nesrećni mladić (rođen 2005. godine) nalazio se na krovu putničkog automobila Audi A6, sa kojeg je u jednom trenutku pao na kolovoz.

Vožnja pod dejstvom alkohola i bez vozačke dozvole

Istragom je utvrđeno da je automobilom upravljao A. O. (2004) iz Sarajeva, koji je upravljao vozilom prije sticanja prava na upravljanje. Pored toga, mladić je bio pod uticajem alkohola.

Policijski službenici su na licu mjesta izvršili alkotestiranje vozača, prilikom čega je utvrđeno prisustvo od 1,53 promila alkohola u organizmu.

Povrijeđeni D. H. je odmah nakon nesreće kolima Hitne pomoći prevezen na UKC Sarajevo. Zbog teških tjelesnih povreda koje su od samog početka bile opasne po život, pacijent je hitno premješten na Kliniku za neurohirurgiju radi daljeg liječenja, ali ljekari nažalost nisu uspjeli da ga spase.

Osumnjičeni pušten da se brani sa slobode

Zbog izazivanja ove nesreće, sarajevska policija je neposredno nakon događaja uhapsila vozača Audija, Armana Omeragića.

Postupajuće Tužilaštvo Kantona Sarajevo preduzelo je zakonske korake i uputilo zvanični prijedlog nadležnom sudu za određivanje mjere pritvora za Omeragića. Ipak, nadležni sud je ovaj prijedlog Tužilaštva odbio, zbog čega je osumnjičeni pušten na slobodu u daljem toku postupka.